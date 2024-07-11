韓國男團偶像出道3年狂整容　削骨隆鼻驚變另一個樣　網民:好心痛

韓國娛樂圈競爭激烈，中小公司可說是各出奇謀，期望旗下偶像可獲得關注。一名男團成員由2021年活躍至今，3年時間被發現「進廠維修」4次，甚至已經看不出整容前的外貌，經歷反而獲大批網民為他心痛。



李藝譚外表平凡，起初參加選秀節目未獲太大迴響 (《LOUD》截圖)

21歲的李藝譚第一次亮相是在選秀節目《LOUD》，他其後還參加過《Boys Planet》等其他選秀但都被淘汰，最終在2023年11月以男團ONE PACT出道。頻繁在螢光幕前表演，網民很快就發現了李藝譚外表上的變化，指他外貌最少進化過4次，其中最明顯是參加《LOUD》後不久國字臉開始慢慢消失，正式出道後更變成瓜子臉，另外鼻子、眼睛似乎都有微調過。

其實李藝譚實力不錯，但上節目時不少部分都被剪輯，慘變隱形人，在講求粉絲投票的選秀節目非常吃虧。出道後小公司Marketing能力不足，關注度亦不夠同期新人多，而2003年出世的李藝譚因年紀問題，要等到下一個出道機會亦不易。雖然團體不算大紅大紫，但李藝譚總算憑俊俏外表獲大眾留意，引起討論。

網民普遍認為李藝譚整容是正確的決定，坦言要有勇氣將外貌大改，少點決心都不行，反而有衝動想支持他：「本人正面看真的好帥，側面看鼻子有點太尖，但整體來說整的很成功」、「削骨其實危險性很高」、「很好奇他到底是多有才華，公司才願意花這麼多錢（整容）讓他出道」。