職場升遷真相｜為什麼埋頭苦幹不會升職？揭主管選人的隱形標準
撰文：聯合新聞網
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許多人在工作上賣命，希望能獲得晉升加薪的機會。日前就有一名網友抱怨，「為甚麼甚麼事情都不會的人每年升官，做得要死要活、配合度又高的人卻不會升官？」對此，多數網友認為「會做人比較重要，上班認真根本就是不重要的評量」。
一名網友在Facebook社團「爆怨2公社」發文表示，「為甚麼甚麼事情都不會的人每年升官，做得要死要活、配合度又高的人卻不會升官？」批評公司的升遷制度不平等，沒關注到實際有做事的員工，反而讓無能的同事升遷。
文章曝光後，有許多人認為：
會做人比較重要
「出社會不會做事沒關係，但要會做人」
「你只適合勞力活，會升職的人是用腦，你是用勞力，升職通常就是會巴結做表面功夫假裝認真，你幹勞力活太認真，天天抱怨，久了主管老闆也不敢升你職，就說過一家公司要做永久，首先要學會偷懶」
「重點從來就不是會不會做事，你看很多老闆們，有每一個技術、能力都很強嗎？」
「當主管的會去做基層的事情嗎？一直做基層事情的人適合當主管嗎？」
「職場的重點是要知道有學歷、經歷，怎麼面試，然後選擇好的職業，上班認真根本就不是工作的評量」
也有人安慰事主：
「這世界垃圾很多，別因為這些人影響自己的心情」
「這是職場常態」
「認真就輸了，可能我們心不夠黑」
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