升職總是輪不到你？未必是能力問題　老細或對你這7種性格有顧慮

升遷的道路往往充滿挑戰，除了工作表現和經驗之外，你的性格特質也會對職業發展產生重大影響。有些性格特質若未能適當調整，可能會成為阻礙升遷的障礙。不過，好消息是，這些特質通常可以透過意識與行為的改變來改善。



有 7 種特質，小心阻礙你的升遷！HR專家、心理學家的職場建言

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1. 難以接受反饋

能否接受並善用反饋是衡量一個人能否成長的關鍵因素之一。擁有 10 年HR經驗的 SaaS 公司 Zapier 招募經理邦妮・迪爾伯（Bonnie Dilber）表示，「無法接受反饋的性格特質，幾乎在任何行業中都會阻礙升遷。」若一個人過於自負或對反饋缺乏接受度，不僅限制了在工作中的成長潛力，也使其難以成為晉升的候選人。

若你發現自己經常收到相同的反饋，這表明你可能需要更加重視這些建議。迪爾伯建議，收到反饋時，不應急於辯解或找藉口，而是應該表達感謝，並努力將反饋轉化為行動，才能真正展示出你的進步意願與潛力。

2. 拒絕學習新事物

在快速變化的職場環境中，持續學習和適應新技能對於個人發展至關重要。曾在 Spotify 擔任HR的 邦妮・史貝斯（Daniel Space）提到，若員工過於自信，認為自己已經掌握了所有必要技能，而不願意學習新的知識或領導技能，這種態度可能會大大限制晉升的機會。

史貝斯建議，當上司告訴你需要學習某些技能時，應該開放心態，並詢問具體的改進建議。表現出學習的意願和謙虛的態度，將有助於你在職場中贏得更多的發展機會。

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3. 過於順從、好說話

職場上過於順從或總是試圖取悅他人，可能會讓你陷入「老好人」的陷阱。這類型的人通常會避免衝突，並且答應所有請求，即便這超出了自己的工作範圍或能力。

心理學家指出，「老好人」特質往往讓人陷入「績效懲罰」的窘境，也就是因為總是能高效完成工作，而被分配更多任務，但卻沒有獲得升遷或加薪。應該建立明確的職場界限，並適時拒絕不合理的要求，才能打破這種惡性循環。

4. 缺乏傾聽能力

現代企業中，團隊合作是不可或缺的，尤其是當你希望晉升到更高層級時，更需具備考量他人觀點的能力。迪爾伯強調，「越往高層走，越需要與他人協作。」如果你不願意聽取他人的意見，可能會被視為難以合作、不尊重他人觀點，這會嚴重影響你的職場形象。

你可以嘗試在與同事溝通時，積極聆聽他人的觀點，即便你初步不認同，也應該給予對方充分的表達機會。這不僅有助於改善工作關係，也能提升你在團隊中的信任度與協作能力。

5. 過於謹慎

過於保守和害怕冒險，會讓你在面對新機會或挑戰時畏縮不前，從而錯失展示自己能力和潛力的機會。特別是在需要創新和變革的領導角色中，過於謹慎可能會被視為缺乏進取心和決策能力。

心理學研究表明，過度謹慎的人往往難以在領導層中脫穎而出，因為他們缺乏推動變革和承擔風險的勇氣。因此，如果你希望在職場中晉升，學會在適當的時候勇敢地接受挑戰和風險，展示出你的決斷力和領導能力，是至關重要的。

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6. 過度自信

自信是成功的重要因素，但過度自信甚至自大，可能會讓你在職場上樹敵，失去同事和上司的支持。過於強勢或自以為是的態度，會讓你難以接受他人的建議和意見，並且容易與同事產生衝突，這樣的行為不僅損害你的職場形象，還可能讓你在晉升過程中被排擠。

研究顯示，過度自信的領導者，雖然在初期可能會獲得成功，但隨着時間的推移，這種性格往往會導致人際關係緊張，進而影響長期的職業發展。因此，學會謙虛和適度調整自己的自信心，聽取他人的建議，將有助於你在職場中獲得更多的支持和機會。

7. 缺乏表達意願的勇氣

許多人不敢在職場中表達自己想要升遷的願望，但這種心態往往會導致升遷機會的流失。HR專家建議，如果希望獲得升遷，必須主動與管理層溝通你的職業目標。

能嘗試用詢問未來進步方向的角度，來開啟與上司的對話。例如：「我該如何提升自己，才能有機會獲得升遷？」這樣的對話能夠幫助你與管理層達成共識，並明確了解自己在職場中需要做出哪些改進，才能實現升遷目標。

除了上述 7 種可能阻礙升遷的人格特質外，心理學家也提醒，工作者在壓力過大時要學會自我管理，以避免壓力導致的過度謹慎、易怒或其他負面行為影響你的職業生涯；同理心和情商也很重要，能理解並回應同事和下屬的需求，不僅有助於建立良好的職場關係，還能提升自己的領導潛力。這些特質對於那些希望晉升至管理層的人來說，特別重要。

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