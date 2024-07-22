升職｜老細「唔睇你」總有原因！自我檢討6件事「太八」也屬死症

名列全球 50 大管理思想家的莉茲．懷斯曼（Liz Wiseman），曾與《經理人月刊》分享，自己訪談了 500 多位經理人，發現受上司青睞的員工特質，包含當挑戰來臨時願意站出來接受、會觀察並做出對上司或團隊重要的事等。對上司而言，這些員工就是神隊友，也更願意提拔他們。



在職場上如果想積極創造自己的升遷機會，除了學習上述這些行為，讓自己在上司心中加分外，不要被扣分也很重要。有些你不以為意的小事，可能已經讓上司默默將你列入黑名單。

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到底下屬的哪些行為會惹怒上司？《商業內幕》（Business Insider）整理出 6 點常見的職場地雷：

1. 上司說一步，你才做一步

把手邊事情做完後，你會等待指示、還是主動找尋其他做事的機會？懷斯曼曾針對 170 位上司，調查他們最容易被下屬哪些事情惹惱，其中之一就是「等待上司告訴你該怎麼做」。總是等待指示才有所動作的員工，對上司而言是不夠積極的，當上司認為員工無法自動自發，也可能引發微管理（緊迫盯人、大小事都要管）的狀況。

因此比起總是詢問上司「接下來該做甚麼」，員工應該要自己觀察，並主動提出想法，例如「我注意到我們有（ＯＯ）問題，我認為現在應該要（提出做法）」，如此一來，就不會讓上司覺得你只是被動等待指令，而是積極主動提出解方。

2. 喜歡抱怨，還讓上司聽到

在《影響力習慣》書中，懷斯曼調查發現，那些受上司喜愛的員工，與一般員工的差異，就是兩者都能看見問題，但一般員工通常只會抱怨，而受上司青睞的員工會想辦法解決問題。

澳洲職業成功協會顧問阿爾維娜．米勒（Alvina Miller）表示，老闆們欣賞以解決方案為導向的態度，而不是持續抱怨，因為抱怨造成的消極情緒，會影響團隊士氣。當然，工作有許多煩人的地方，但與其停留在令人沮喪的情緒裏，員工可以多想一下問題的解決方案。（或者真的要抱怨，也要確保上司不會聽到！）

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3. 沒有主動告知工作進度

職涯顧問公司 Inspiration Careers 創辦人兼行政總裁普雷里卡．阿加瓦爾（Prerika Agarwal）指出，員工沒有跟上進度，或是沒有讓上司知道自己的進度，會讓他們陷入未知的恐慌。

舉例而言，在懷斯曼的調查中， 「在最後一刻、已經無法挽救時，才告知上司壞消息」 是最令上司生氣的行為之一。因此即使沒有重大進展，員工也應該定期向上司更新工作進度，同時也讓其他工作夥伴知道，才能保持團隊的信賴與資訊透明。

4. 想到甚麼問甚麼

上司有自己的工作要做，也不想頻繁收到你的訊息，因此員工需要注意自己對上司提問的頻率。如果問太多問題，可能會讓上司認為你沒有獨立解決問題的能力。因此，比起想到甚麼問甚麼，最好累積一些問題後再一次提問，比較不會打擾到上司。阿加瓦爾表示，這麼做不僅是尊重上司的時間，也能顯示員工是體貼、有條理的。

求職網站 Indeed 建議，在提問之前，自己應該先嘗試解決。透過這個過程，會更了解問題，再向上司提問時，就能提供相關的背景知識，節省解決問題的時間。另外，在提問前，員工要先做好功課，包含搞清楚自己的問題是甚麼，以及蒐集相關的範例、數據。在邀請上司討論時，可以先傳訊息，簡述問題以及預計會花費的時間，讓對方可以提前準備。

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5. 拖延症發作

《商業內幕》指出，時間管理是員工最重要的職場守則之一，當員工延遲工作，影響的不只是自己，還會危害團隊運作。

為了解決拖延症的問題，《商業內幕》建議嘗試幾種方法，第一是「找回目標」，寫下你的任務，並且寫出做這項任務的目標，例如要使用 AI 工具寫出一篇文章，背後的原因可能是要學習如何應用 AI，以節省工時。找出原因，會讓人更有動力完成任務。

再來是找出拖延的原因，比如說「從來沒做過的任務讓人害怕，擔心自己會做不好」，接着再用事實反駁，像是「如果其他人能做到，我也可以」、「過往也曾經歷從零開始的任務，我還是做得很好」等，以減少對任務的恐懼。或是把任務拆解成更細的步驟，每天安排一點進度等，都是對付拖延症的好方法。

6. 大談八卦

大家都知道談論八卦不是件好事，但也有一派說法是，談論八卦能讓人跟同事變得更緊密，《八卦：內幕消息》（Gossip: The Inside Scoop）甚至指出八卦有益情緒健康。

不過讓上司知道你會談論八卦，可能會讓他對你扣分，因為八卦具有傷害性，例如批評某個同事的做事方法，在背後談論卻不讓對方知道，長久下來，會損害職場的氣氛。領導力教練梅麗莎．邁耶斯（Melissa Meyers）表示，如果有同事讓你感到困擾，應該先讓他們知道，而不是在背後說他們壞話，甚至越過他們，向老闆抱怨。這樣做，能夠保持與同事間的和平，也不會讓上司對你有不好的印象。

除了這 6 種行為，《影響力習慣》也指出，包括「把問題丟給上司、沒有提供解決方案」、「讓上司一直盯着你，提醒你該怎麼做」、「寄沒有重點且冗長的信件」、「要求重新討論已經做好的決定」等，都是惹惱上司的行為。小心避開這些地雷，在職場上才能走得更順利。

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