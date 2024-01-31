「善良」豈及「積極」！調查稱女性總收到無用評語　間接妨礙升職

不少企業會透過定期的績效評估，確認部屬的工作表現以及給予建議，同時也作為人才是否得以升遷的重要依據。按照工作表現來決定升遷、調薪的機會看似合理，但根據招聘顧問公司 Textio 的研究發現，女性在組織中進行的績效評估，往往獲得相對沒有幫助的回饋，這使得她們在升遷和加薪時處於不利的地位。



無法獲得具體的建議，導致錯失加薪、升遷機會

Textio 在分析高達 1 萬 3000 份績效評估的結果後，指出女性在績效評估環節，比男性同事有高於 2 成的可能性，獲得根據「性格表現」而非「工作狀況」的回饋。細究女性職員獲得的回饋，最常收到「有團隊精神」、「願意幫忙」、「善良」等中性的評語，而男性職員獲得的評語則更常是「充滿雄心」、「積極進取」等。

而根據哈佛商業評論（Harvard Business Review）的研究發現，管理者在評估員工績效時，給予女性員工建議的語氣會更加友善，也更常提出針對性格而非客觀表現的評價。

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管理者出於善意，秉持着友善態度的出發點雖然是好的，但相比男性員工的建議，女性在獲得相對「溫暖」或較誇大的回饋時，卻使得這些建議成為不太可改善、調整的回饋。最終反而會掩蓋被評估者的績效表現，使其錯失重要的成長機會，最終導致女性不太可能獲得重要的工作分配、加薪或升遷。

Textio 行政總裁和創辦人凱倫・史奈德（Kieran Snyder）重申績效評語對於員工升遷或獎勵的重要性，並指出這麼做的會引發的問題，「如果妳沒有得到有關實際工作的回饋，妳永遠不會得到晉升，因為根本不知道自己需要改進甚麼。」

給不出好的回饋，可能加速人才流失

缺乏有用的績效評估回饋、失去升遷機會，也會間接導致員工不得不轉職以尋找更好機會。 Textio 另一份研究發現，平均有 38％的工作者動過離職念頭、或者正在騎驢找馬，但若是員工一再收到不具體、低品質的回饋，他們離開崗位的可能性將比其他同事高出 63%。

這份研究拆解不同背景工作者對於回饋的滿意度，結果顯示有 83% 男性工作者在收到回饋後，清楚知道自己在職場的下一步該怎麼走，但在其他性別中僅有 71％。

因此，管理者在進行績效評估時，最好也事先做好各項評估要點的準備，在面談對員工展現友善的同時，也讓評估能有導入客觀的評價與發展建議，避免因為評價產生偏差，讓績效評估的目的大打折扣，藉此修正因爲善意，意外讓部屬錯失升遷機會的情況。

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