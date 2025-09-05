先用「低調」營造反差效果！參考5個例子 學習培養職場幽默感
撰文：大是文化
編按：要在職場中搞好人際關係，適度的幽默感是必要的。以下節錄自《做個說話有梗的人》一書的內容，就跟大家分享用「低調」營造反差效果，也是發揮幽默感的好機會！
別勉強裝嗨，低調也能有梗
低調是誇張的反面。在超級英雄的世界裡，有一生氣就膨脹的浩克，也有會縮小的蟻人。蟻人是個自我感覺渺小，但又起著重要作用的人。在段子創作時，低調可以起到很重要的作用。有一個比較流行的段子：我最近有個5億元的專案。這個專案是有國家補助的。大家擠破頭的想投，已經萬事俱備，就差250元，你能幫個忙嗎？
以下是低調的案例
朋友的老闆面試時告訴他，跟著他工作，一定可以「發發發」。後來他才知，原來老闆的意思是「發微博、發微信、發小廣告」。
我和老婆出門旅遊，上飛機前我說：「糟了，我好像忘記關掉家裡的水龍頭了！」
我老婆說：「嚇死我了，我以為你忘了帶相機。」
朋友去相親，兩人約在公園門口見面，女孩到了之後打電話給朋友，說找不到他。
朋友說：「妳有看到長得高高的、穿紅色衣服、戴帽子的帥哥嗎？」
女孩高興的說：「很顯眼，看到了。」
他說：「太好了，我就在他旁邊。」
還有一種低調叫做自嘲
一個朋友問：「有人誇你大方，是真的嗎？」
我說：「是真的，他說的是我的臉。」
假期結束，很多同事帶了特產來公司。
我說：「我帶肉來！」
他們問：「在哪呢？」
我說：「在我身上！」
書名：《做個說話有梗的人》
作者：黃西（Joe Wong），內向的生化博士、全美喜劇節冠軍、央視名主持人
