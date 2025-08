JUPAS放榜｜24個讀神科明星 羅毓儀是學霸、她讀科大電子工程

JUPAS放榜|香港不少明星不但學歷高,而且更選讀出名難入的神科,不過最後都因為追夢而入了演藝圈,展開人生另一個旅程。《開罐》搜集了24個娛樂圈中的明學霸,當中有人讀電子工程、專攻電腦板,更有人讀全球最top的EMBA,娛樂圈果然卧虎藏龍!



會考取得十優的麥明詩是娛樂圈出名學霸,圈中還有誰可跟她一較高下?(IG圖片)

要入到神科從來不易,要入名牌大學的神科更是難上加難。香港不少明星原來當年都是學霸,除了入讀名牌大學,更選修出名難入的神科。像會考取得十優的麥明詩,先到英國威靈頓公學讀預科,2011年升讀劍橋大學紐納姆學院法律系,2014年取得法律學學士學位二級榮譽畢業。離開TVB後轉投律師樓工作,近日也參與網劇拍攝工作。

作為公眾人物重返校園,馮盈盈坦言受到無形壓力。(IG:@crystalfyy)

【1】馮盈盈 香港大學食物及營養學

2016年獲港姐冠軍的馮盈盈,據報道當年DSE考得五科28分成績,同年入讀港大食物及營養學系。她受訪曾表示,選這科是因為其弟腎炎病情嚴重時只能吃清菜及白恰肉,並須嚴格控制飲食,故入讀該學系希望協助家人料理飲食習慣。近年她重返校園,在香港大學修讀食品產業管理市場營銷碩士,並於2024年畢業。

阿正當時是學霸,因為自小喜歡聽電台而考入新聞與傳播學。(資料圖片)

【2】黃正宜(阿正)香港中文大學新聞與傳播學

口才了得商業電台DJ的黃正宜(阿正)在高級程度會考(A-LEVEL)考獲2A2B1C的佳績,入讀香港中文大學,修讀新聞與傳播學。在學期間亦因成績優異而獲得獎學金。

近年重返校園的朱千雪,現在不單成為了一名大律師,還是一名大學講師(資料圖片)

【3】朱千雪 - 香港城市大學 法律系

參加《2012年度香港小姐競選》後投入演藝圈的朱千雪,演出多部劇集都有不錯的成績。她在2015年繼續升學,先修讀香港中文大學企業傳播社會科學碩士,後香港城市大學法律博士,2020年9月開始成為大律師。2022年開始在香港大學專業進修學院擔任講師,2024年起更在香港中文大學任新聞與傳播學院的選修科目「公共關係專題」講師,今年會入讀的同學仔,說不定可以見到她真人。

Serrini擁有博士學歷。(資料圖片)

【4】Serrini(梁嘉茵)- 香港中文大學英文系

身為獨立歌手的Serrini除了音樂上才華洋溢,本身更是一位高學歷的才女,她先在香港中文大學以英文系學士一級榮譽畢業,之後再於香港大學修讀文學碩士(文學及文化研究)及香港大學哲學博士(香港研究),及後更自掏腰包設立大學獎學「 Serrini Scholarship 梁嘉茵獎學金」。

何依婷是一名學霸,大學修讀BBA之餘,還副修心理學,更獲多次交流的機會。(資料圖片)

【5】何依婷 香港城市大學資訊系統學系

在《新聞女皇》令人眼前一亮的何依婷,本身就是一位學霸,她是首屆DSE考生,當年考獲5科27分的佳績,隨後升讀香港城市大學,主修資訊系統學系環球商業系統管理、副修心理學,在學成績優異,曾到美國史丹福大學、英國列斯大學等作交換生,並以一級榮譽學士學位畢業。

Candy仍然在學中,修讀城大心理學。(資料圖片)

【6】王家晴(Candy) - 香港城市大學心理學

COLLAR成員Candy其實是一位學霸!2020年DSE考獲5科24分的成績,成功入讀香港城市大學社會科學學士,主修心理學。由於參加《全民造星IV》時,Candy仍然在學,所以她目前是同時兼顧學業及工作。

Shirley出身自法律世家,大學時間修讀法律系!(資料圖片)

【7】沈殷怡(Shirley Sham)- 上海復旦大學法律系

Shirley出生自法律世家,父親為前律政司副刑事檢控專員,她在2012年DSE考獲6科37分的佳績,獲全額獎學金就讀上海復旦大學法律系,畢業後回港修讀香港中文大學法學碩士。後來因為對演藝工作感興趣,而加入ViuTV。

麥美恩加拿大英屬哥倫比亞大學化學系(資料圖片)

【8】麥美恩 加拿大英屬哥倫比亞大學化學系

在加拿大温哥華出世的麥美恩2009年大學畢業,2011參選港姐得殿軍,未知是否因其化學知識背景而被安排主持(學是學非》。因傻氣形象獲觀眾好評。

呂慧儀從小喜歡研究電腦板。(資料圖片)

【9】呂慧儀 香港科技大學電子工程系

「長腳蟹」呂慧儀曾在訪問時透露,由細到大最叻計數,中七理科更全級第一。她更直言最愛研究電腦板,家中有電器壞都由她一手包辦,連個間鐘都由她設計,更試過返母校代課,真係估佢唔到。

胡杏兒參選港姐時正在科大修讀。(資料圖片)

【10】胡杏兒 香港科技大學生化系

近年轉戰大陸的胡杏兒在英國讀中學,1998年回流香港並考入科大生化系。不過她讀緊year 1已參選港姐,更曾透露為配合港姐外景檔期,當年更向老師要求提早考試。胡杏兒赢得1999年港姐季軍後休學,簽約TVB,開始演藝生涯。

謝安琪都是港大畢業!(資料圖片)

【11】謝安琪 香港大學主修美國研究

被傳加盟VIUTV做一姐的謝安琪,據聞會考21分,2002年在港大文學院主修美國研究,05年畢業。2012年在美國出席有份參演的百老匯歌舞劇《珍愛沉默的眼淚》首映禮,接受外媒訪問大騷流利英語,網民說英文水平比外國回流的ABC更好。

十優狀元也是麥明詩是法律系出身。(資料圖片)

【12】麥明詩 劍橋大學法律系學士畢業

講到讀書叻怎可能麥明詩!她在會考考到十優後,先到英國威靈頓公學讀預科,2011年升讀劍橋大學紐納姆學院法律系,2014年取得法律學學士學位二级榮譽畢業。離開TVB後轉投律師樓工作近日也參與網劇拍攝工作。

湯洛雯在外地升讀大學。(資料圖片)

【13】湯洛雯 英國倫敦大學學院心理學理學士

「靚湯」湯洛雯曾自言當年會考很差,去到英團讀A-Level才發憤讀書,更考進名校倫敦大學的心理學系。根據QS世界大學排名,該校世界排名第10。她曾表示富年因受電影《無間道》內,陳慧琳所演的心理醫生影響,所以選心理學。

張寶兒在英國倫敦大學升讀。(資料圖片)

【14】張寶兒 英國倫敦大學學院人文地理系學士

同樣在英國倫敦大學學院畢業的,還有袁偉豪太太張寶兒。會考有25分的她在英國會考取得2A*1A的成績,除了入讀人文地理系,還在賓夕法尼亞大學沃頓商學院的工商管理遙距課程。

林愷鈴雖然不是經DSE考進大學,但她也是香港大學建築系出身。(資料圖片)

【15】林愷鈴 香港大學建築系學士

藝人龔慈恩的女兒,被喻為最靚星二代的林愷鈴,畢業於傳統名校聖保羅男女中學,2018年在國際預科文憑(IB)考獲41分高分(滿分45分),成功以第一志願入讀香港大學建築系,近年更簽約杜琪峯成旗下藝人,學業拍戲兩避走。

【16】羅毓儀 香港城市大學工商管理學學士畢業

在TVB節目《女神配對計劃》中被喻為「最強童顏」的29歲女神羅毓儀原來也是學霸,她在2018年香港城市大學以一級榮譽成績獲得工商管理榮譽學士(商業營運管理)畢業,及後加入TVB藝訓班, 曾演出《愛·回家之開心速遞》、《下流上車族》等電視劇。

羅毓儀 (IG@yukyukyukee)

男星方面也不輸蝕,像近日因《大叔的愛》爆紅的呂爵安EDAN,除了是8級鋼琴高手,中學讀荃灣區排第二的可風中學,更於DSE考獲25分,順利以JUPAS首選入讀HKU 工商管理學(資訊系統),不過他曾在訪問中指當年揀錯科,讀得辛苦,幸好仍如期畢業。

EDAN DSE考獲25分, 成功考入港大BBA .

