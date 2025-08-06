JUPAS放榜｜24個讀神科明星 羅毓儀是學霸、她讀科大電子工程

JUPAS放榜｜香港不少明星不但學歷高，而且更選讀出名難入的神科，不過最後都因為追夢而入了演藝圈，展開人生另一個旅程。《開罐》搜集了24個娛樂圈中的明學霸，當中有人讀電子工程、專攻電腦板，更有人讀全球最top的EMBA，娛樂圈果然卧虎藏龍！



會考取得十優的麥明詩是娛樂圈出名學霸，圈中還有誰可跟她一較高下？（IG圖片)

要入到神科從來不易，要入名牌大學的神科更是難上加難。香港不少明星原來當年都是學霸，除了入讀名牌大學，更選修出名難入的神科。像會考取得十優的麥明詩，先到英國威靈頓公學讀預科，2011年升讀劍橋大學紐納姆學院法律系，2014年取得法律學學士學位二級榮譽畢業。離開TVB後轉投律師樓工作，近日也參與網劇拍攝工作。

作為公眾人物重返校園，馮盈盈坦言受到無形壓力。（IG：@crystalfyy）

【1】馮盈盈 香港大學食物及營養學

2016年獲港姐冠軍的馮盈盈，據報道當年DSE考得五科28分成績，同年入讀港大食物及營養學系。她受訪曾表示，選這科是因為其弟腎炎病情嚴重時只能吃清菜及白恰肉，並須嚴格控制飲食，故入讀該學系希望協助家人料理飲食習慣。近年她重返校園，在香港大學修讀食品產業管理市場營銷碩士，並於2024年畢業。

阿正當時是學霸，因為自小喜歡聽電台而考入新聞與傳播學。（資料圖片）

【2】黃正宜（阿正）香港中文大學新聞與傳播學

口才了得商業電台DJ的黃正宜（阿正）在高級程度會考（A-LEVEL）考獲2A2B1C的佳績，入讀香港中文大學，修讀新聞與傳播學。在學期間亦因成績優異而獲得獎學金。

近年重返校園的朱千雪，現在不單成為了一名大律師，還是一名大學講師（資料圖片）

【3】朱千雪 - 香港城市大學 法律系

參加《2012年度香港小姐競選》後投入演藝圈的朱千雪，演出多部劇集都有不錯的成績。她在2015年繼續升學，先修讀香港中文大學企業傳播社會科學碩士，後香港城市大學法律博士，2020年9月開始成為大律師。2022年開始在香港大學專業進修學院擔任講師，2024年起更在香港中文大學任新聞與傳播學院的選修科目「公共關係專題」講師，今年會入讀的同學仔，說不定可以見到她真人。

Serrini擁有博士學歷。（資料圖片）

【4】Serrini（梁嘉茵）- 香港中文大學英文系

身為獨立歌手的Serrini除了音樂上才華洋溢，本身更是一位高學歷的才女，她先在香港中文大學以英文系學士一級榮譽畢業，之後再於香港大學修讀文學碩士（文學及文化研究）及香港大學哲學博士（香港研究），及後更自掏腰包設立大學獎學「 Serrini Scholarship 梁嘉茵獎學金」。

何依婷是一名學霸，大學修讀BBA之餘，還副修心理學，更獲多次交流的機會。（資料圖片）

【5】何依婷 香港城市大學資訊系統學系

在《新聞女皇》令人眼前一亮的何依婷，本身就是一位學霸，她是首屆DSE考生，當年考獲5科27分的佳績，隨後升讀香港城市大學，主修資訊系統學系環球商業系統管理、副修心理學，在學成績優異，曾到美國史丹福大學、英國列斯大學等作交換生，並以一級榮譽學士學位畢業。

Candy仍然在學中，修讀城大心理學。（資料圖片）

【6】王家晴（Candy） - 香港城市大學心理學

COLLAR成員Candy其實是一位學霸！2020年DSE考獲5科24分的成績，成功入讀香港城市大學社會科學學士，主修心理學。由於參加《全民造星IV》時，Candy仍然在學，所以她目前是同時兼顧學業及工作。

Shirley出身自法律世家，大學時間修讀法律系！（資料圖片）

【7】沈殷怡（Shirley Sham）- 上海復旦大學法律系

Shirley出生自法律世家，父親為前律政司副刑事檢控專員，她在2012年DSE考獲6科37分的佳績，獲全額獎學金就讀上海復旦大學法律系，畢業後回港修讀香港中文大學法學碩士。後來因為對演藝工作感興趣，而加入ViuTV。

麥美恩加拿大英屬哥倫比亞大學化學系（資料圖片）

【8】麥美恩 加拿大英屬哥倫比亞大學化學系

在加拿大温哥華出世的麥美恩2009年大學畢業，2011參選港姐得殿軍，未知是否因其化學知識背景而被安排主持（學是學非》。因傻氣形象獲觀眾好評。

呂慧儀從小喜歡研究電腦板。（資料圖片）

【9】呂慧儀 香港科技大學電子工程系

「長腳蟹」呂慧儀曾在訪問時透露，由細到大最叻計數，中七理科更全級第一。她更直言最愛研究電腦板，家中有電器壞都由她一手包辦，連個間鐘都由她設計，更試過返母校代課，真係估佢唔到。

胡杏兒參選港姐時正在科大修讀。（資料圖片）

【10】胡杏兒 香港科技大學生化系

近年轉戰大陸的胡杏兒在英國讀中學，1998年回流香港並考入科大生化系。不過她讀緊year 1已參選港姐，更曾透露為配合港姐外景檔期，當年更向老師要求提早考試。胡杏兒赢得1999年港姐季軍後休學，簽約TVB，開始演藝生涯。

謝安琪都是港大畢業！（資料圖片）

【11】謝安琪 香港大學主修美國研究

被傳加盟VIUTV做一姐的謝安琪，據聞會考21分，2002年在港大文學院主修美國研究，05年畢業。2012年在美國出席有份參演的百老匯歌舞劇《珍愛沉默的眼淚》首映禮，接受外媒訪問大騷流利英語，網民說英文水平比外國回流的ABC更好。

十優狀元也是麥明詩是法律系出身。（資料圖片）

【12】麥明詩 劍橋大學法律系學士畢業

講到讀書叻怎可能麥明詩！她在會考考到十優後，先到英國威靈頓公學讀預科，2011年升讀劍橋大學紐納姆學院法律系，2014年取得法律學學士學位二级榮譽畢業。離開TVB後轉投律師樓工作近日也參與網劇拍攝工作。

湯洛雯在外地升讀大學。（資料圖片）

【13】湯洛雯 英國倫敦大學學院心理學理學士

「靚湯」湯洛雯曾自言當年會考很差，去到英團讀A-Level才發憤讀書，更考進名校倫敦大學的心理學系。根據QS世界大學排名，該校世界排名第10。她曾表示富年因受電影《無間道》內，陳慧琳所演的心理醫生影響，所以選心理學。

張寶兒在英國倫敦大學升讀。（資料圖片）

【14】張寶兒 英國倫敦大學學院人文地理系學士

同樣在英國倫敦大學學院畢業的，還有袁偉豪太太張寶兒。會考有25分的她在英國會考取得2A*1A的成績，除了入讀人文地理系，還在賓夕法尼亞大學沃頓商學院的工商管理遙距課程。

林愷鈴雖然不是經DSE考進大學，但她也是香港大學建築系出身。（資料圖片）

【15】林愷鈴 香港大學建築系學士

藝人龔慈恩的女兒，被喻為最靚星二代的林愷鈴，畢業於傳統名校聖保羅男女中學，2018年在國際預科文憑（IB）考獲41分高分（滿分45分），成功以第一志願入讀香港大學建築系，近年更簽約杜琪峯成旗下藝人，學業拍戲兩避走。

【16】羅毓儀 香港城市大學工商管理學學士畢業

在TVB節目《女神配對計劃》中被喻為「最強童顏」的29歲女神羅毓儀原來也是學霸，她在2018年香港城市大學以一級榮譽成績獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）畢業，及後加入TＶＢ藝訓班， 曾演出《愛·回家之開心速遞》、《下流上車族》等電視劇。

羅毓儀 (IG@yukyukyukee)

男星方面也不輸蝕，像近日因《大叔的愛》爆紅的呂爵安EDAN，除了是8級鋼琴高手，中學讀荃灣區排第二的可風中學，更於DSE考獲25分，順利以JUPAS首選入讀HKU 工商管理學（資訊系統），不過他曾在訪問中指當年揀錯科，讀得辛苦，幸好仍如期畢業。

EDAN DSE考獲25分, 成功考入港大BBA .

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梁朝偉、劉思慕、Awkwafina及陳法拉主演的Marvel電影《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），首條預告片段中霸氣現身的梁朝偉更親自用全英文做旁白，流利自然，完全沒有港式英語口音！不少藝人明星都說得一口流利的英文，即使接受英文媒體訪談都一臉鎮定，令人眼前一亮。

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