最能守口如瓶的星座排名　摩羯原則性極強　被套話也絕不洩露秘密

有一些星座很適合隱藏秘密，無論在什麼情況他們都不會輕易泄漏情報。如果你有隱秘的心事，和這些星座傾訴是不用擔心泄密的。



這些不容易被人套話的星座，都是哪幾個呢？

你的秘密安全嗎？這4個星座再大的秘密也守得住，向他們傾訴絕不用擔心秘密泄露（點擊放大瀏覽）▼▼▼

絕不會洩密的4大星座（《東京女子圖鑑》劇照；01製圖）

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1. 水瓶座

內心恬淡，無欲則剛



水瓶們都有自己的一套邏輯和處事法則，在絕大多數情況下，水瓶對俗世的紛擾都是採取「不干涉、不參與、不想管」的狀態。

天大的秘密到了他們面前可能都不如花花草草有趣，不容易被誘惑的他們，自然也不容易被套話。

2. 摩羯座｜山羊座

原則性強，沉默是金



摩羯都活得很清醒，他們能在很短時間內判斷出情報的保密層級，並堅守他人的保密委託。

為了守約，摩羯能敏鋭識別出上前套話的人，巧妙轉移話題，不讓對方有可乘之機。若有人對摩羯使出逼供手段，摩羯也能緊閉嘴巴，就是什麼都問不出來。

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3. 金牛座

心思深沉，軟硬不吃



金牛座在保密這件事上，真的很能體現他本身「固執」的特點。只要金牛決心保密，別人真的什麼都探不出來。

再加上金牛座縝密的心思，不露破綻的舉止，對於那些關鍵情報，金牛總是能深藏心底，不管別人用什麼方法，他們都不上當。

4. 天蠍座

注重隱私，密不透風



大家都知道天蠍座很神秘，其實是因為天蠍們特別注重隱私（尤其是自己的隱私），玩笑可以隨便開，但個人情報絕不會輕易泄露。

戒備心強的天蠍能輕而易舉地隱藏真實情緒，因為不想承擔泄密造成的後果，他們會自覺做到守口如瓶。

不知道你的口風又會如何呢？又有沒有試過被他人泄密的情況？如果你有一個秘密需要託付他人，你會選擇託付給哪個星座？

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