元元出寫真挑戰泳池裸泳　擺出撩人姿勢好誘人　掌鏡人竟是這女神

女星元元（吳婕安）擁有甜美的天使臉蛋和魔鬼身材，近年活躍在各大節目的她，推出寫真書《元汁元味》，找來「最美國民初戀女友」林莎親自掌鏡，捕捉不少性感視角，其中更有元元濕髮在浴室全裸的畫面，私密處若隱若現，非常火辣。



元元的這本寫真書到泰國取景，書中不僅有她穿著性感泳裝、學生制服的造型，她也挑戰在泳池裸泳，展現全裸的撩人姿態。因與林莎的真摯友情，元元突破以往，挑戰超大尺度，毫無任何束縛地展現性感身材全貌，舉凡在床上的溫柔嫵媚、浴室裡的誘人視角、可愛調皮的甜美笑容等，呈現最真實、自信的模樣。

元元（IG@1105ya）

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日前元元在社群上分享多張寫真書的美照，並標註林莎，表示：「元汁元味來惹～～～今年夏天一定要有一本元汁元味，林大攝影男友視角拍攝。」元元也分享這本書和林莎合作的契機，有次林莎在聊中時突然告訴她：「下一本寫真我幫妳拍。」原本來以為林莎開玩笑，沒想到林莎非常認真，訂完機票後，林莎包辦所有行程和服裝，還指導她動作跟表情。



元元分享拍攝心得：「拍攝過程很多姿勢都是以往沒拍過的，都是林莎攝影一一指導，因為她說這是她第一本攝影作品，所以她有她想要呈現的感覺，拍攝過程雖然是林莎，但裸泳那套真的蠻緊張跟害羞，但非常順利的拍完，而且照片真的很讓人驚艷！！！！」

元元分享這本書和林莎合作的契機。（IG@superlisa821）

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寫真書上架後，元元特別發文向林莎表達感謝：「從一開始同事，到當朋友經歷蠻多事情，因為大家都說同事不適合當朋友，但我們卻從朋友到家人，這一路上發生的事情都讓我們感情越來越深厚，妳曾經說過就算全世界的人誤會我，妳都會相信我，這個我一直都記在心裡（很感動）。」

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