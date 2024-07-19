2024下半年必追9大韓劇《魷魚遊戲》《殭屍校園》第二季終上演

不知不覺2024年已經過了一半，上半年有不少戲劇引發話題，如《淚之女王》、《和我老公結婚吧》、《金字塔遊戲》、《低谷醫生》等都是備受討論、關注的熱門戲劇。



如今大家將迎接下半年的到來，究竟韓國還有多少好劇等待大家追看，又有哪些大咖演員即將回歸，小編今天在這一次報你知，想知道下半年有哪些待爆韓劇、即將回歸的人氣續集就趕進跟小編看下去！

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《問問星星吧》

主演：李敏鎬、 孔曉振、吳正世、韓智恩

該劇由《雖然是精神病但沒關係》、《愛在大都會》的朴信宇導演執導，《Pasta》、《嫉妒的化身》的徐淑香編劇執筆的新劇《問問星星吧》，是韓國首部以宇宙航天站及太空人生活與愛情為主軸的韓劇，更斥資高達500億韓元打造，並找來韓劇女王孔曉振、李敏鎬擔當主演。



《問問星星吧》講述有著完美主義的嚴格個性，但又有不失可愛的一面的韓裔美國太空人伊芙·金（孔曉振 飾），與甘願付出天價鉅額只為宇宙之旅的婦產科醫生孔龍（李敏鎬 飾），兩人在太空中所發生的愛情喜劇。

該劇由《雖然是精神病但沒關係》、《愛在大都會》的朴信宇導演執導，《Pasta》、《嫉妒的化身》的徐淑香編劇執筆的新劇《問問星星吧》。（《問問星星吧》劇照）

是韓國首部以宇宙航天站及太空人生活與愛情為主軸的韓劇，更斥資高達500億韓元打造。（《問問星星吧》劇照）

《照明商店》

主演：朱智勛、朴寶英

大家還記的去年火爆全球的韓劇《Moving超異能族》嗎？該劇是改編自韓國漫畫家姜草創作的同名網漫，精彩的內容、天馬行空的人設都引起廣大關注的討論，而今年姜草在攜新漫改戲劇回歸！



《照明商店》過去也曾被中國大陸翻拍成電影於2023年上映，此次改編成韓劇則由一眾「信看」演員聯手演出有《屍戰朝鮮》朱智勛、《大力女都奉順》朴寶英、《The 8 Show》裴晟佑、《水泥烏托邦：末日浩劫》嚴泰九等陣容非常強大外，劇情也很引人入勝，講述在售賣照明燈具的商店裡，連接陽間和陰間的生者和亡者的故事，這一間商店也成了串聯這群陌生人的過去、現在、和未來的關鍵，新穎的劇情、強大的陣容相信開播後定會掀起話題。

《照明商店》陣容非常強大。（《照明商店》劇照）

《一箱情緣》

主演：徐玄振、孔劉

由《我們的藍調時光》、《步步驚心：麗》的導演金圭泰執導，《花郎》的編劇朴恩英執筆，預計於2024年第四季度上線公開的原創劇集，是改編自韓國作家金呂玲創作的同名小說。



劇情講述今年29歲的「盧仁智」（徐玄振 飾），是在婚介所的秘密子公司NM（New Marriage）VIP 組中的次長，與負責未婚男女結婚的職務不同，她是直接擔任VIP會員的「時間制夫人」（field wife）的業務，沒想某天自己竟陰錯陽差簽下契約婚姻與第四任前夫「韓正元」（孔劉 飾）再續前緣，但兩人卻因一個意外在湖中發現的行李箱，就此被捲入婚姻仲介公司背後的一系列神秘事件當中。帶有懸疑、愛情的故事引人期待外，據悉，徐玄振也將在劇中首度挑戰大尺度表演上演19禁床戲，相信屆時定會成為一大亮點！

由《我們的藍調時光》、《步步驚心：麗》的導演金圭泰執導，《花郎》的編劇朴恩英執筆，預計於2024年第四季度上線公開的原創劇集。（《一箱情緣》劇照）

由《我們的藍調時光》、《步步驚心：麗》的導演金圭泰執導，《花郎》的編劇朴恩英執筆，預計於2024年第四季度上線公開的原創劇集。（《一箱情緣》劇照）

《都會實現嗎》

主演：金宇彬、秀智

由《炸雞特攻隊》、《浪漫的體質》的導演李炳憲與《黑暗榮耀》編劇金銀淑合作打造的《都會實現嗎》，找來金宇彬、秀智二搭主演，兩人際繼2016年《任意依戀》之後時隔 7 年再度合作使得粉絲期待不已，故事講述男女主角是「感情過剩」的神燈精靈（金宇彬 飾），和「感情有缺陷」的家英（秀智 飾）。



兩人互相掌握對方的生死大權，卻因為不知道是幸運還是懲罰的3個願望，展開了有趣的情節。而過去兩人在合作《任意依戀》時就擁有「最頂級顏值CP」的稱號，這次再度二搭引起外界關注、討論外，新穎的故事情節更是引人入勝，相信將能帶給觀眾更多浪漫的故事情節，屆時可千萬別忘了死守放送！

《都會實現嗎》找來金宇彬、秀智二搭主演，兩人際繼2016年《任意依戀》之後時隔 7 年再度合作使得粉絲期待不已。（《都會實現嗎》劇照）

《這愛情可以翻譯嗎?》

主演：金宣虎、高允貞

由《契約友情》、《紅丹心》的柳英恩導演執導，《德魯納酒店》、《還魂》的洪氏姊妹之洪貞恩和洪美蘭編劇執筆的《這份愛可以翻譯嗎？》，找來因電視劇《還魂2》、《Moving異能》而聲名大噪的高允貞，與《海岸恰恰村》溫柔帥氣的金宣虎擔當主演。



故事講述一名會英文、西班牙文、日文的語言天才周浩鎮（金宣虎 飾），他靠著這個專業能力，擔任頂級女演員的專業翻譯。某天，遇見了一位用和自己完全相反方式表達愛意的女星車武熙（高允貞 飾），沒想兩人從誤會到相互理解，近而產生好感，展開一段令人酸楚的愛情故事。雖金宣虎、高允貞兩人實際年齡相差高達10歲，但在 CP 感、顏值上大家實在不用擔心，只須等著看兩人如何甜甜的相戀即可，加上兩位皆是備受認可的實力派演員，相信播出後定會掀起一片熱議！

《海岸恰恰村》溫柔帥氣的金宣虎擔當《這份愛可以翻譯嗎？》的主演。（《這份愛可以翻譯嗎？》劇照）

《Sweet Home 3》

主演：宋江、李陣郁、李施昤、高旻示、朴圭瑛

改編自金坎比和黃英璨共同創作並連載於Webtoon的同名人氣網路漫畫的《Sweet Home》，由《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》的李應福導演執導，而第二季也在去年12月上線，結尾前更留下許多震撼伏筆。



現在可知的是李到晛將復活回歸，破繭而出成為「新新人類」，此刻的他已是「最強的特殊感染者」，且所有怪物看到他都會感到害怕，那麼他是否仍保留人類的情感或記憶呢？而劇中最悲慘角色李施昤被女兒親手變成了怪物的她，能否戰勝「怪物化」像特殊感染者般正常呢?相信這些謎題都會在第三季得到解答外，值得一提的事在《Sweet Home 3》搶先曝光的劇照中，可見李到晛和宋江、高旻示平排走在一起，看起來似乎非常和諧，究竟雙雙黑化的李到晛和宋江會聯手歸還世界和平，還是劍拔弩張再起紛爭，種種謎題都將在7月19揭曉大家千萬別錯過！

改編自金坎比和黃英璨共同創作並連載於Webtoon的同名人氣網路漫畫的《Sweet Home》。（《Sweet Home》劇照）

由《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》的李應福導演執導，而第二季也在去年 12 月上線。（《Sweet Home》劇照）

《京城怪物》第二季

主演：朴敘俊、韓韶禧、李茂生、裴賢聖

由《Stove League》的鄭東允導演執導，《浪漫醫生金師傅》系列劇集的姜銀慶編劇執筆的《京城怪物》，第一季故事以 1945 年二戰末的京城為背景，講述白手起家的京城首富張泰尚（朴敘俊 飾）與尋人偵探尹采玉（韓韶禧 飾），因尋找失蹤婦女而結緣，並意外捲入甕城醫院私下不為人知的謎團當中，兩人因此展開一場驚心動魄的冒險故事。



第二季將一改第一季的畫風，故事線將拉到 78 年後的現代進行，朴敘俊與韓韶禧兩人將在現代再次相遇！如今可得知的事，在第一季結尾時韓韶禧所飾演的「尹采玉」生死未卜，並被變成怪物的媽媽「惺沁」誤殺，並雙雙跌入水中而媽媽口中的「納人寄生蟲」則是跑到采玉嘴中，最終以采玉在水中睜開眼睛為結束，究竟采玉是獨自活過多個世紀，還是她其實采玉後代呢？在時隔78年後朴敘俊與韓韶禧兩人有將以何種身分見面、相這些謎團只能等到第二季播出時為大家揭曉，屆時大家可以記得死守放送唷!

由《Stove League》的鄭東允導演執導，《浪漫醫生金師傅》系列劇集的姜銀慶編劇執筆的《京城怪物》。（《京城怪物》劇照）

第一季故事以 1945 年二戰末的京城為背景，講述白手起家的京城首富張泰尚（朴敘俊 飾）與尋人偵探尹采玉（韓韶禧 飾），因尋找失蹤婦女而結緣。（《京城怪物》劇照）

《殭屍校園》第二季

主演：朴持厚、尹燦榮、趙怡賢、朴所羅門、劉仁秀、李瑜美

由《愛上王世子》導演李在奎與《遇見愛》、《L.U.C.A：物種起源》編劇千成日合作打造，故事改編自朱東根創作連載於Webtoon的網絡漫畫《極度恐慌》。此劇講述在喪屍病毒肆虐的孝山市高中裡，無路可逃的學生們以及想要營救他們的人們經歷了無法預測的極端狀況後發生的故事。



目前第一季結局停留在倖存的同學們，與成為「半殭屍」的班長南拉（趙怡賢 飾）在樓重逢，她透露還有許多人跟她一樣，留下了滿滿懸念，還有生死未卜的青山（尹燦榮 飾）究竟人在何處?種種謎團都讓觀眾好奇，而目前第二季預計將於 2024 年第四季或 2025 年上線播出，日前更傳出盧允瑞將作為新人物加盟，令人期待原班人馬與新人相聚會擦出什麼火花外，第二季的故事則將以殭屍們的生存記為主軸展開，相信定會非常精彩！

由《愛上王世子》導演李在奎與《遇見愛》、《L.U.C.A：物種起源》編劇千成日合作打造，故事改編自朱東根創作連載於Webtoon的網絡漫畫《極度恐慌》。（《殭屍校園》劇照）

此劇講述在喪屍病毒肆虐的孝山市高中裡，無路可逃的學生們以及想要營救他們的人們經歷了無法預測的極端狀況後發生的故事。（《殭屍校園》劇照）

《魷魚遊戲》第二季

主演：李政宰、朴圭瑛、李炳憲、魏嘏雋、任時完

自2021年播出後，就掀起全球追劇潮的《魷魚遊戲》，由黃東赫執導和編劇，故事以 456 名背景各異但一樣債台高築的玩家展開，並為了贏得 456 億韓元的獎金參加一系列致命的兒童遊戲。



而第二季除了原班人馬李政宰、魏嘏雋、孔劉外，第二季卡司還新增了任時完、姜河那、朴成勳、梁東根以及《Sweet Home》的李陣郁、朴珪瑛都將加入，連 BIGBANG 的前成員 T.O.P 都將參與這場爭奪戰，卡司科說是非常華麗，也讓觀眾不停敲碗期待第二季的到來，據悉，第二季將以「復仇」為主線，主角李政宰也透過訪問證實，自己的角色會為了復仇重新加入遊戲中，而搶先看預告中也可見李政宰染上一頭亮眼紅髮，並以熟悉的456號現身，更誓言「我一定要找到你！」可見其復仇決心，相信播出後定會再度掀起一陣追劇熱潮！

自2021年播出後，就掀起全球追劇潮的《魷魚遊戲》，由黃東赫執導和編劇，故事以 456 名背景各異但一樣債台高築的玩家展開，並為了贏得 456 億韓元的獎金參加一系列致命的兒童遊戲。（《魷魚遊戲》劇照）

而第二季除了原班人馬李政宰、魏嘏雋、孔劉外，第二季卡司還新增了任時完、姜河那、朴成勳、梁東根以及《Sweet Home》的李陣郁、朴珪瑛都將加入，連 BIGBANG 的前成員 T.O.P 都將參與這場爭奪戰。（《魷魚遊戲》劇照）

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