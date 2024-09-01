攝影教學｜5個簡易鬆弛感影相姿勢　學會「場景虛焦」韓劇劇照GET

姐妹們是否有個困擾，就是每當要拍照時，都不知道該擺什麼姿勢？



明星們「鬆弛感」照片真的好好看，輪到自己卻超不自然！小編要這就大家分享「五種簡約、鬆弛感拍照姿勢」，手把手教學，週末出門馬上拍起來！

5個鬆弛感拍照姿勢分享，從此影相不再尷尬！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 背景留白

小編先教大家一個入門、卻也超級重要的，那就是「背景大面積留白」！姐妹們可以坐在畫面中間的椅子、石階等，就如同平時懶在沙發上那樣，最放鬆的姿勢，背後最好選擇簡單建築、街道，整體畫面乾淨，焦點全在姐妹們身上！

2. 場景虛焦

覺得背景過雜、但很喜歡當下光線和氛圍的話，可以選擇將「背景虛焦處理」，人站在畫面中央或者偏旁，隨意的彎腰對鏡頭笑，簡單一個小姿勢，比如遮嘴瞇眼笑、對鏡頭比ya等都好看！而且虛焦背景會讓整張照片看起來更加地柔和，增添了幾分鄰家妹妹感！

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3. 墨鏡+跩臉

本身風格走酷颯、高冷的姐妹們，絕對需要一副墨鏡！墨鏡一戴、誰都不愛的穿搭＋跩臉，是漂亮卻不敢靠近的學姊啊～手隨意搭在頭上看向前方，腳可以站偏向一邊或者大交叉，愜意、隨性卻滿滿自信的樣子展露無遺！

4. 大三角法

室內當然也能輕鬆拍出鬆弛感啊！這個Pose的重點就是要有一個「大三角形角落」，整個人隨意地坐在地板，身後一定要是三角形角落，如剛睡醒般，睡眼惺忪地看著鏡頭，一旁還能擺放水果、玩偶等做裝飾，三角形的角落有陰影的堆疊、視覺的擠壓，會讓畫面中的自己顯得更嬌小！太需要被保護的樣子啦～

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5. 重要支撐點

沒骨頭的小編，最喜歡這個拍照姿勢了！只需要尋找一個支撐點，可以是樹幹、電線桿、牆壁等，整個人輕輕的靠在上面，若有似無的微微對鏡頭笑，雙手環抱在胸前或者插口袋，一臉「好了嗎？有點累了走吧！」的表情，看似什麼都沒做，但氣質真的爆表！

不知道姐妹們看完以上「五種簡約、鬆弛感拍照姿勢」後，有沒有增添靈感呢～這週末就帶上另一伴、閨蜜們一起驗收成果吧！

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