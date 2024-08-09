巴黎奧運｜10個消失的比賽項目　射鴿涉虐畜　手槍決鬥極玩命？

你聽過最奇怪的奧運會項目是什麼？



現代奧運會到現在也有一百二十多年的時間了，比賽專案自然不是一成不變的，甚至有些項目玩過一次就光速消失，一起來看看。

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1、射擊鴿子

在1900年的巴黎奧運會中，有一項比賽要求選手盡可能地射殺鴿子，誰射中的鳥最多誰就是勝利者，獲勝者將會獲得20000法郎的獎金，當時有300只鴿子被殺掉。



冠軍是一位比利時人，射殺了21隻鴿子。這種血腥比賽顯然不太符合奧運畫風，所以不僅只舉辦了一次，後續這個獎項也不被官方所承認。

說起來，現代奧運會開始於1896年，而1900年的巴黎奧運會則是第二屆夏季奧運會，那一屆奧運會算是世界博覽會的一部份，從5月份一直開到了10月。所以當時搞出過很多曇花一現的比賽專案，雖然並不算是奧運會官方項目，但聽著都很有意思。例如大炮射擊比賽，救人比賽，滅火比賽，風箏比賽等等。

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2、釣魚

正如前文所說，釣魚也是1900年巴黎奧運會的比賽專案，當年參賽選手有600人，其中560人是法國當地人。雖然是100年前，但當時塞納河的水質就不太樂觀，說是巴黎下水道的排污問題導致很多魚死亡，還給比賽帶來了一點小影響。



據說今年的巴黎奧運會結束後，塞納河百年的禁泳令就要解除了，希望水質真適合游泳。

3、熱氣球比賽

在1900年的巴黎奧運會中，熱氣球比賽也是現在的人們很難想像的一種運動賽事，有一種比賽開飛機的感覺。比賽項目包括飛行的距離、高度、拍照。據說有個法國駕駛員從巴黎起飛，一口氣幹到了現在的波蘭，降落後還因為入境問題被拘留了。

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4、射擊小鹿

沒想到吧，還有比鴿子更大的射擊目標，但好在這次用的不是活鹿，而是鹿形狀的靶子。簡單來說，這個項目就是射擊類比賽中的移動靶，1908年倫敦奧運會開始就有了，後來在多屆比賽中都出現過。「小鹿」被放在100米外，然後4秒移動距離23米，感覺還是很考驗技術的。

5、手槍決鬥

射擊比賽、標槍比賽基本都耳熟能詳，但其實奧運會上還出現過手槍決鬥這種項目，聽著挺滲人的，是比誰擊斃的對手多嗎？



這也是一百多年前的事兒了，據說這項運動最早可以追溯到1906年，當年的運動形式就是選手在20到30米處用手槍向著石膏人射擊。後來在1908年的倫敦奧運會成了比賽專案，比賽內容也變成了真人互射，當然使用的都是假子彈，選手的身體、臉部和手臂都帶了護具。

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6、拔河比賽

拔河這種比賽形式我從小就玩，但其實很多年前也是奧運專案，最初的比賽主體是俱樂部一類的團體，一個國家可以讓多個俱樂部參賽，不過這個專案在1920年被刪掉了。



有意思的是，有的團隊據說會穿更重的鞋子來增加勝算。

7、遠距離跳水

這個項目出現在1904年，然後就沒了。比賽內容是運動員跳入水中，潛水游泳60秒，接著浮出水面，誰遊得遠誰是冠軍，當年最厲害的選手一口氣游了19米。



說起來也是從這一屆開始，奧運會有了跳水這個項目。並在後續的奧運會中，逐漸演變出了我們現在的多項跳水運動。

8、攀繩比賽

順著繩子往上爬，是我小時候向小夥伴展示個人才藝的必殺技，但沒想到這曾經也是奧運賽事。具體來說，這項運動屬於體操項目。比賽的內容就是看誰爬得快，爬的時候只能用手和手臂，但也不是純競速，攀爬的風格也會納入比賽考量範圍。

比較恐怖的是，繩子最長的時候有整整14米，而且相當光滑，聽著像是那種噩夢素材。

9、自行車馬球

馬球、自行車都很好理解，但是沒想到二者還能結合一下。自行車馬球比賽是1908年倫敦奧運會的奧運會表演專案，簡單理解就是用自行車代替了馬。雖然後來沒有出現在奧運賽場，但這項運動不僅沒有消失，玩家還有很多，而且現在也有一些賽事。

10、藝術比賽

這個就比較抽象了，因為比賽專案還真就是比藝術的。相關的賽事從1912年持續到1948年，而且類別齊全，建築，文學，音樂，繪畫和雕塑都是競技項目。



比賽的規則核心是參賽作品必須受到體育運動的啟發，也必須是原創的。參賽者可以參與多個專案，所以當時有幾位選手不僅參加了體育比賽也參加了藝術比賽，還在兩種比賽中都拿了獎牌。

後來因為職業藝術家參賽的太多了，與規則相悖，所以就取消了這類比賽。在隨著後續奧運會中，藝術類比賽也一直沒有辦起來，有時候頂多搞個藝術展。據說還一直有人建議把電影、攝影這些都放進奧運會。

我感覺自己的自拍技巧到了為國爭光的時候了。

玩笑歸玩笑，但奧運的項目也是一直在改變的，不是增加點新項目，就是砍掉一些比賽內容。其實我更建議把「躺平大賽」也納入奧運會，比賽就是看誰躺得時間久，據說去年的賽事相當激烈，幾位選手躺了一個月未分勝負。

想一想，真是一場酣暢淋灕地競技啊。

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