吳業坤「散叫凍檸茶」潮文掀熱議　窮L十大生活日常你中幾多個？

唔會散叫凍檸茶就係窮L？吳業坤日前在Threads表示，一個人吃米線的時候，令他回想起當年參加《超級巨星》時，跟參賽者一起食米線，指有人坐低只叫了一杯凍檸茶而感到震驚，更表示貧窮限制想像。究竟點先叫窮L呢?有網民就曾在連登討論區發文，數出窮人家庭通常會做的十大行為。



網上圖片

吳業坤日前在Threads寫文表示，他一個人食米線時問待應「凍檸茶有冇得跟餐」，之後就回想起當年參加《超級巨星》，與參賽者去食米線時，有人坐低散叫了一杯＄１８凍檸茶。他寫道：「我果吓好震驚，終於知道咩叫貧窮限制想像，原來真係會有人散叫凍檸茶。」坤哥表示他本也想試，但當時貧窮制止了他，「最後返回現實，姐姐話凍檸茶要散叫，然後15年既我都係無散叫到凍檸茶」。

其實，有網民就曾在連登討論區發文，數出窮人家庭通常會做的十大行為。《開罐》綜合網民意見，盤點出香港窮L家庭10大生活日常，看你屋企中了多少個？

👇👇👇即睇窮人家庭的10大生活行為👇👇👇

+ 6

【1】沐浴露、洗頭水就用完加水入去

網民：「普通家庭用剩洗頭水，都會加少少水，唔好嘥嘢下次用埋佢。窮人家庭就加水加到成樽，再用多幾十次。」

【2】食隔夜餸

【3】屋企一個人不可以開冷氣

開冷氣除了不環保之外，更會被母親責罵「嘥電費」。網民憶述：「夏天要瞓覺先可以開冷氣，仲要朝早未瞓醒就會比阿媽熄咗。」

【4】剪開牙膏用到盡

網民更：「我係每次用就大力fing幾吓fing到無為止」

連登討論區截圖

【5】用不銹鋼碟吃飯

又有人嘲為「狗碟」，不少窮人家庭都會用不銹鋼碟裝飯餸，網民笑言：「其實係張摺檯配上呢種碟，先能夠帶出貧窮嘅韻味。」

【6】窮人家庭必有一物—摺枱摺櫈

有網民憶述：「窮人屋企地方細冇固定枱，所以買呢隻摺枱，食飯做功課先開出嚟」。

【7】出去食飯狂拎餐廳酒樓牙籤

窮人家庭通常實踐「慳得就慳」，唔使錢免費盡攞，甚至有網民笑言：「我屋企一堆絕版牙籤」。

【8】啲油用完要留返低下次炒餸

【9】對鞋要買大一個碼

小朋友生長速度飛快，為了節省金錢，就會情願為小孩買對大一個尺碼的鞋，為求「可以着耐啲」．

【10】出呢個POST

網民反嘲：「只有窮L先諗到呢個題材」

自身家庭的貧富不由我們選擇，父母含辛茹苦將我們養大，「死慳死抵」將最好的都留給子女，希望各位加油，有能力要好好報答父母養育之恩。