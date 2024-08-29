政府工｜食環署筍工！行政助理月薪27K　水泡科任何學位+1年經驗

【政府工】食物環境衞生署(簡稱食環)不時有筍工推出，近日署方又有新招聘，今次是請行政助理，就算大學讀水泡科，再加一年相關經驗已經可以申請。雖然今次不是公務員約，不過薪酬有27K也相當吸引，好過一般文職。各位職場小薯睇下詳情，看看自己是否合資格！



【食物環境衞生署—行政助理】

月薪：$27,470

截止日期 :04/09/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學頒發的學士學位，或具同等學歷；

(b) (i)在DSE中英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等學歷；或

(ii)在中學會考中英國語文科考獲第3級／C級或以上成績，或具同等學歷；

(c) 在取得學位後，具備最少一年有關行政管理的全職工作經驗；以及

(d) 懂操作電腦。

職責:

(a)負責日常行政管理工作（包括辦公室管理、電腦資料系統管理、人力及財務資源管理等）

(b)協助項目規劃與發展；為會議提供秘書支援服務；以及

(c)收集、整理各項統計資料及編製報告。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘，聘用期不多於12個月。部門有絕對的酌情權決定續約與否，並視乎部門的運作需要及員工之工作表現和品行而定。

資料圖片

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網✔️

(a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須於截止申請日期或之前，把填妥的申請表格送交香港金鐘道66號金鐘道政府合署44樓食物環境衞生署聘用組(第3小組)。信封面請註明「申請行政助理職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局的網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)申請人均須在申請表格上列明有關學歷及就業紀錄，連同職銜及詳細職責說明。申請人如持有香港以外學術機構所頒授的學歷，必須遞交有關學術機構所簽發的證書、成績單及列明有關課程授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校上課／遙距授課等)的證明文件副本。