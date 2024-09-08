女優桃乃木香奈10秒拉拉鍊影片吸180萬人觀看 網民：視線移不開
撰文：COOL潮流生活網
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人氣AV女優桃乃木香奈前幾個月飛往世界各地，除了化身網美去美國旅遊放鬆以外，還去泰國拍攝最新的寫真照片，不少美照都讓男性粉絲們大飽眼福。早前，桃乃木香奈趁著工作空檔之餘，錄製了一部不到10秒的性感影片，將胸前了拉鍊緩緩拉下，在Twitter上締造3.6萬讚、180萬觀看的恐怖流量。
桃乃木香奈上週於Twitter上發布了一則「福利影片」，影片中她穿著一件紫色緊身毛衣，並緩緩拉開胸前的拉鍊，露出內裡的桃紅色內衣，性感火辣的身材讓人看得目不轉睛，10秒影片讓人可以看1小時，不少粉絲都在下面留言說道：「視線都移不開」、「女神」。
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看到像是河北彩伽、新有菜、涼森玲夢、櫻空桃等人氣女優都有赴台參加TRE國際成人展，桃乃木香奈日前還在Twitter上寫道：「皆台灣行ってる〜お留守番です（意即：大家都跑去台灣啦～我留守在日本）」，看來覺得唯獨自己留在日本十分寂寞，被網友猜測也想赴台共襄盛舉，大家想在明年的TRE看到桃乃木嗎？歡迎留言發表你的看法。
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