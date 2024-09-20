第一啦啦隊美少女被狠批「身材鬆了」晒露肉照反擊　網民：看不膩

高人氣啦啦隊女神「峮峮」日前被酸民嘲諷「身材鬆了」、「維修失敗」、「年紀大了」…等惡毒評論，不過近來有網民分享「峮峮」擔任內衣品牌代言人的性感美照，穠纖合度的曼妙曲線令人憧憬，性感與可愛兼具，絕佳狀態狠狠打臉酸民！



啦啦隊女神難逃酸民惡意攻擊

中華職棒中信兄弟啦啦隊PassionSisters人氣成員「峮峮」（吳函峮）以漂亮臉蛋、性感身材成為粉絲們心目中的女神，還被日本媒體封為「台灣第一啦啦隊美少女」，IG吸引近百萬粉絲關注，人氣銳不可擋！不過近來有酸民拿「峮峮」的年紀大做文章，還嘲諷她狀態不如從前、年紀大肉鬆、修修臉…引來網民們激烈討論。

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內衣寫真自信展現絕佳狀態

甜美亮麗的啦啦隊女神「峮峮」在今年7月份正式成為知名內衣品牌瑪登瑪朵代言人，她親自示範素面新款，豐滿上圍呼之欲出！近期批踢踢表特版有網民就分享「峮峮」這一系列內衣寫真，玲瓏有緻的身材曲線，令人怦然心動，也讓男人垂涎、女人羨慕。

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正能量擊垮負評

網民對於「峮峮」內衣寫真大力讚賞：

「看來看去還是峮峮最讚」

「我大峮峮」

「真的覺得峮的身材很剛好，顏也是男女都喜歡！」

「真的看不膩，性感可愛又自然」

「34歲了還是很正」

「推珺，肉感剛好」…



網民普遍認為「峮峮」依然是地位不敗的啦啦隊女神。

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