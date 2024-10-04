女生討厭游泳課「4原因」惹議　網民認同呢一點男女都憎：好可怕

你喜歡上游泳課嗎？一名台灣女網民近日在社交平台Threads上列舉，女生討厭上游泳課的4項原因：首先，游泳的時候要穿不喜歡穿的泳衣且泳池地板很髒；再來，游泳完洗澡後要吹頭髮，加上要立刻穿上內衣，很卡也很不舒適。



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一票網民認同泳池地板很髒：

「身為男生也覺得地板好可怕」、「地板超髒不只有女生覺得」、「地板都是大家的頭髮，而且還有水黏在一起超噁心」、「地板真的超噁，以前高中和大學腳一直被感染病毒疣」、「只敢踮腳走…」、「地板有夠噁」、「那個地板真的超噁」、「地板看起來都超髒，真的！一踩上去整個人都不好了，莫名超級噁心的感覺」、「地板真的無法」、「地板超噁心，每次都踮腳加跑步」、「地板衛生堪憂」、「地板超黏，好噁」。



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也有網民觀察到，泳池其他設施衛生狀況同樣不佳：

「加碼一條游泳池裡的牆壁縫縫刮到的話指甲會有一層垢，因為我不小心刮到過」、「還有淋浴間的隔板根本都不敢碰到」、「泳池的水上還會浮軟軟的蟲屍（蜻蜓之類的），因為水流的關係，很容易注意到的時候就已經快要飄到身邊了」。



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有網民則分享其他上游泳課的困擾：

「還有泳衣超級難脫」、「而且泳衣超難脫」、「還有身體很難擦乾，穿什麼都很難穿，自從小一開學前我就再也不學游泳了，會游就好了，不要折磨自己」、「不能洗頭直接吹，那個髮質真的…」。



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