食香口膠會變「國字臉」？專家揭3大迷思　1種口味可預防蛀牙

香口膠（口香糖）是許多人喜愛的小點心，有些香口膠甚至標榜可以預防蛀牙，但關於香口膠的迷思仍舊存在。好食課營養師在臉書粉專「好食課」和網站發文表示，吞下香口膠，數天內就會隨糞便排出，不會黏住腸胃。長期咬香口膠咀嚼肌可能變大，但不是隨時都在咀嚼，因此不至於讓臉變方。特定的香口膠，才有預防蛀牙的效果，咀嚼香口膠可以協助修復受損牙齒，達到預防敏感性牙齒、蛀牙的效果。



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吞下香口膠不會黏住腸胃

營養師指出，人體的消化系統，通常會將無法利用的食物排出，而香口膠的膠基是不被人體吸收的物質，像是聚醋酸乙烯脂、苯乙烯丁二烯橡膠與蠟質等。所以就算不小心將香口膠吞進肚子裡時，這些無法被人體消化吸收的成分，數天內就會隨糞便排出，不會黏住腸胃的。



雖然香口膠不會把腸胃黏起來，但也不代表可以將所有香口膠吞下去！過量吃不可消化的物質，堆積於腸胃中會形成糞石，造成腹脹、腹痛、噁心等問題。所以吃香口膠時，還是不要都吞下肚。

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咀嚼香口膠不會讓臉變方

營養師說，決定臉部寬度的骨骼，在小時候即會定型，因此骨骼並不會因為嚼食香口膠而有所改變。



但咀嚼肌確實有可能，因為長期咀嚼而肌肥大。國外有網紅利用工具，像是重訓般訓練咀嚼肌，練就一個方框臉。但嚼食香口膠的咀嚼強度並不強，再加上也不是時不時都在嚼香口膠，因此不至於讓臉變大變方。

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特定香口膠有助預防蛀牙

營養師提到，蛀牙的原因，與殘留於口腔中的食物有很大關係，尤其是帶有蔗糖、麥芽糖、果糖等，可發酵性糖類等食物，更容易引起蛀牙。這些食物殘渣滯留於口腔超過5分鐘，轉糖鏈球菌（Streptococcus mutans）等，會造成蛀牙的病原菌，即會利用這些糖類發酵，產生能量與有機酸，使口腔、口水變酸（pH值<5.5），腐蝕牙齒最外部的保護層琺瑯質。



長期下來，缺乏琺瑯質保護的牙齒會越發敏感脆弱，導致細菌感染而發生蛀牙。並非所有香口膠都有這樣功效，僅有添加山梨糖醇（sorbitol）與木糖醇（xylitol）等，糖醇類物質的「無糖」香口膠，才有預防蛀牙的效果。另外，咀嚼香口膠可促進口水的分泌，口水屬於弱鹼性，可中和口腔中的有機酸，也同時協助修復受損牙齒，共同達到預防敏感性牙齒、蛀牙的效果。

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