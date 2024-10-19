寫真界新人靚到似AI　身材豐滿獲封下乳天使　慶生著透視裝露底褲

日本寫真界「下乳天使」花咲楓香以熱愛棒球出名，外型青春亮麗的她無疑是場外最美的一道風景，才出道不久就憑著火辣曲線一炮而紅，這位前途無料的新秀美少女大家一定要認識起來！



熱血棒球迷妹

日本寫真界新人花咲楓香出身自北海道，她以熱愛棒球出名，以超級迷妹之姿幾乎跑遍全國球場，是北海道日本火腿鬥士隊的死忠粉絲，難怪渾身上下散發著活力與熱血的氣息，青春的妹子就是讚！



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23歲寫真美少女

花咲楓香外型甜美亮麗，身材性感火辣，擁有「下乳天使」的封號，才剛出道就被封為是寫真新人王候補第1名，她早前9/30度過23歲生日，當天壽星換上粉紅色玫瑰薄紗睡衣，隱約露出誘人三角褲，又甜又辣的模樣令人難以招架！



花咲楓香換上粉紅色玫瑰薄紗睡衣，隱約露出誘人三角褲。（IG@hanasaki_fuka）

火辣棒球甜心

花咲楓香X近期已經吸引超過10萬粉絲關注，這位熱愛棒球的女孩不時分享運動場上的風光，她還曾經一年進場觀看超過70場球賽，狂熱程度一點也不輸給男孩子，如此可愛的棒球甜心大家趕快追蹤起來吧！



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