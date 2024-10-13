「42歲甜美天后」巡演開騷　寶刀未老又唱又跳　穿迷你裙大曬美腿

甜蜜天后Cyndi王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」的首站演出，於12日晚開始一連兩天在台北小巨蛋登場。



王心凌的「SUGAR HIGH」巡迴演唱會去年9月從台北小巨蛋起跑，總共巡迴了32場、29站，場場爆滿、好評不斷，並於6月底在青島畫下句點，在這段演出期間，她已經悄悄開始籌備「SUGAR HIGH 2.0」版，保證要給所有的粉絲全面升級的演唱會！

因此從舞台設計翻新出壯觀的「羽翼移動城堡舞台」是小巨蛋首見的360度LED旋轉高牆、60個機關、800組燈光、3000片LED，首度出現的360度天幕環景投影視覺，以及小巨蛋首用超過1700公分的360度旋轉LED高牆加上背面百支燈牆，創下小巨蛋最高規格。

Cyndi王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」（IG@cyndiloves2sing）

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音樂和舞蹈全部重新編排、絕美6套全新造型、視覺道具特效精彩不斷、串場VCR更邀來金曲導演陳奕仁千萬打造、重金拍攝，就是要打造出讓大家目不睱給的「Sugar Land」甜心樂園，忙碌彩排的王心凌仍全程投入、親自參與所有大小細節，即使已沒甚麼時間休息她也開心地笑著說：「我是『Sugar Land』的CEO！」

整場演唱會王心凌更是Live實力狂飆，一開場近20分鐘不間斷的快歌組曲讓全場嗨翻，隨後馬上演唱抒情搖滾和Unplugged段落，滿座萬名粉絲興奮得跟著大合唱，宛如巨型KTV現場。

王心凌全場演出超過35首曲目，並且給足粉絲驚喜，網路上歌迷敲碗最想聽的前幾名歌曲，她盡可能滿足大家，幾乎都在歌單中呈現，尤其是收錄在去年專輯《Bite Back》中的快歌〈一律建議分手吧〉，特別編排全新舞蹈，在台北小巨蛋演唱會上首次公開唱跳，讓粉絲們大呼：

太多機關和驚喜，一眼看不完的演唱會，應該要直衝兩場的啊！

42歲的王心凌仍寶刀未老（IG@cyndiloves2sing）

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演唱會從進場開始，就被帶入沉浸於王心凌和團隊精心打造的「Sugar Land」宇宙，現場不斷播放著全新拍攝的「糖果工廠」VCR，觀眾跟著兩位可愛的小朋友一起進入色彩繽紛的糖果世界中，其中遇到Candy女王王心凌，製作出充滿魔幻魅力的甜美糖果後，在歌迷的尖叫聲中，王心凌穿著「全糖雲朵甜心裝」，帶領20位舞者現身在高達5層樓高的小巨蛋屋頂，21人自空中從天而降，盡展甜蜜天后的王者姿態，以及創下小巨蛋最多空降人數紀錄的磅礡氣勢，瞬間引爆上萬觀眾情緒，在充滿節奏感的〈BITE BACK〉旋律中，她興奮嗨喊：「台北小巨蛋！」全場歡呼聲與音樂節奏交疊在一起，王心凌的強大氣場讓整個小巨蛋歡聲雷動。

隨後，王心凌演唱第一次在舞台上公開唱跳的〈一律建議分手吧〉，這首歌曲是粉絲不斷敲碗想看王心凌跳舞的快歌勁曲，當前奏響起，粉絲尖叫聲更是響徹雲霄！接著她脫掉波浪裙擺，演唱歡樂氣氛代表作〈Woosa Woosa〉和〈Honey〉，其中演唱〈Woosa Woosa〉，舞者手持中控手鼓跟著節奏閃亮變色，視覺效果十足。

在20分鐘不停歇的快歌演唱後，王心凌再度現身VCR中，帶領大家一起走進奇幻的糖果世界，她換上「清澈月光女伶」造型從升降台升起，修長美腿在長紗裙中若隱若現，既甜美又性感，演唱搖滾版的〈不哭〉和〈愛太空〉之後，她正式和全場的觀眾打招呼：「台北小巨蛋，我回來了！」上萬粉絲回以破分貝的尖叫，她接著開心說：

歡迎大家來到Sugar Land開幕首站台北小巨蛋，我是Sugar Land的CEO Cyndi王心凌，這裡有甜美、有刺激、有歡樂、有感動，你們想要的，都可以在我的Sugar Land得到滿足，現在你們已經享受過部分設施，準備好讓我帶你們繼續一一體驗了嗎？

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接著帶來經典的〈我會好好的〉，和在延伸舞台上近距離演唱〈對賭〉、〈黃昏曉〉、〈小星星〉和〈月光〉等歌曲，不僅展現她演唱抒情歌曲的實力，更帶動全場自發性大合唱，變身萬人KTV現場，王心凌與粉絲之間甜蜜雙向奔赴，氣氛動人！

在由王心凌粉絲創作的動畫人物「甜點特務」VCR後，她以「戀粉天使寶貝」造型在巨型LED蛋糕舞台最高層現身，演唱演唱會主題曲〈SUGAR HIGH〉，接連唱跳勁歌舞曲，讓全場再次嗨起來！演唱會後半段，王心凌換上優雅的「香緹浪漫佳人裝」，演唱一首接一首的抒情金曲，從〈大眠〉、〈感情用事〉、〈愛情句型〉到〈那年夏天寧靜的海〉，讓全場粉絲沈浸在動人的歌聲中。

最後，她以在黑暗中閃閃發亮的「螢光花花仙子」造型氣勢回歸舞台，演唱〈劈你的雷正在路上〉，唱畢脫下螢光外套變身「閃光宇宙女神」演唱〈睫毛彎彎〉、〈心電心〉、〈彩虹的微笑〉等經典快歌，又甜又嗨的氛圍再掀高潮，讓粉絲們再也坐不住，跟著她又唱又跳，完全被王心凌的歌聲及魅力甜蜜爆擊！最後一首歌曲〈當你〉，在全場大合唱聲之中，第一天演出就此畫下完美句點。

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