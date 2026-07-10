公務員新人職場生存技　瘋狂要求修改很正常　過來人:記住3不口訣

新人進入職場總有許多事情要適應，近日有網友發文，表示自己應該能順利錄取公職，於是上網詢問網友有甚麼事項需要特別注意，想提前準備。



事主在Dcard發文，表示自己即將錄取公職，上網搜索後，發現未來的工作環境好像蠻着重資通安全的，於是上網詢問網友在資通安全的方面，「除了不能亂逛奇怪的網站避免中毒，還有哪些要特別注意的」。此外事主也希望網上的前輩們能與他分享初入公職最需要學習或知道的事，如寫公文的方式或是公務禮儀，以及在實務上跟心態上有甚麼要先準備的。

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文章引來不少網友留言分享：

「資通安全就是會發一堆垃圾社交信件騙你，你如果不小心點到就要去上很多的無聊課」

「反正資安最大的漏洞是人，軟體不要亂安裝」

「不管你去哪個部會都不要用公務電腦逛網頁或亂留言」



有網友表示要有公文一直被退的準備：

「準備一個開闊的心胸，因為文會一直被退」

「長官有自己習慣用語，要習慣公文被改到爆」

「公文被退很正常不要傷心。剛開始不熟練被退正常，後面上手了就算照前案也還是可能被退，不一定是你寫的不對，可能只是主管要展現他有做事」



還有人勸他處理好人際關係：

「祝福遇到好同事跟輔導員，久了就知道這行忙沒關係，人和很重要」

「機關組織風氣需要靠一點時間去熟悉，盡量靠近正常的人…有些同事就是鬼」

「先觀察有沒有地雷，誰是地雷，怎麼個雷法，會不會雷到你，還有長官逆鱗」



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也有網友提醒事主要學會查舊案：

「多聽、多看、多學，問題想過後再問，不要舊案都沒查沒看就當伸手牌」

「你遇到的難題通常都有前人處理過類似案件，可以有禮貌的去跟同事要範例或去調檔案出來模仿」



還有網友開玩笑，叫事主牢記「三不口訣」：

「記住三不口訣：不知道、不曉得、我不會」

「不知道，不清楚，不曉得，查無不法，謝謝指教」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】