新入職公務員猶豫要為政府慳錢？內行揭職場潛規則：絕對別強出頭

辛苦考上公務員（政府工）後，實際進入公家機關工作，仍有不少眉角需注意。



有網友表示自己算是菜鳥公務員，在總務單位負責一些小額採購，由於具備相關專業，才發現廠商報價有些離譜，猶豫是否該採取不一樣的做法，因此上網求助：

大家會花時間幫機關省錢嗎？

對此，雖然有網友直呼「政府感謝你！」，但也有不少內行人急勸退，直言「是自殺式行為」。

延伸閱讀：當公務員就是人生勝利組？手執鐵飯碗的人生 其實也有後悔、羨慕

+ 26

一名公務員在Dcard發文，表示自己還是菜鳥，在總務單位負責一些小額採購，包括請廠商來做維修、翻新等小案子，有部分業務會跟老鳥重疊，而原PO因此發現問題。「我有室內設計的底子，那一位老鳥沒有相關經驗，所以廠商報價比較扯，基本上價格都灌蠻大的」。他表示能理解廠商要賺錢，但在監工時也發現廠商做的很隨便。

原PO接著說明另一種情境，「比如說兩個喇叭鎖壞掉了，方案一是請廠商來換，報價1200元，方案二是我自己買材料換，材料費150元」。他並說自己換耗時大概五分鐘，「請廠商還要等好幾天，還要跑流程」。

雖然離職的員工曾暗示他：

「盡量閃工作」

「機關不缺錢」

「你自己下去修，做錯了你要自己扛」



原PO還是有些許猶豫，因此詢問「請問各位前輩會選方案一還是方案二？大家會花時間幫機關省錢嗎？」

對此，有網友直呼「政府感謝你！」，但也有許多人建議原PO別犯傻，

「政府很幸運有你這種有相關專業的人處理事情，但是請謹記大前提還是讓工作順、穩，你自己也才能做的安穩、長久」

「我會另外找廠商報價，盡量不要方案二，修一次，後面會有無數次」

「選方案二是自殺式行為，不建議你這樣做」

「在公家機關切勿特立獨行，原本走（方案）一那你就繼續，原本就（方案）二你就跟著」



有網友也幫原PO分析細節，

「改天等你離退，接辦業務的人是不是也要自己修？新的承辦人自己不會修，只能找廠商修，是不是又會被念以前只要600元就搞定的事，怎麼新的承辦人請購卻要這麼高的價格？」

「其次，有些廠商來做公家單位的東西，不是只有材料上的成本，他本身還有其他的工作或客戶要處理」

「再不然，長官、主管跟他夠熟，大家平時有在來往，施工品質好不好一回事，人情品質高到嚇死人，這種情況還能建議換廠商嗎？」



另外還有過來人建議原PO可以打電話跟報價的店家說「長官覺得太貴了，不知道這個可不可議價，不行的話就只能換別家」，對方降價再寫請購單給長官批示。

延伸閱讀：搵工｜收到公務員履歷一律不錄用？HR稱他們「2件事」比常人差

+ 8

延伸閱讀：

她想考國考被勸阻…弟曝公務員福利只贏這1項 過來人點頭：別想不開

考上公職選擇隱瞞？ 公務員嘆「已非光榮事」：過年都不敢講

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】