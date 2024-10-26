美腿頂流｜氣象主播寫真晒腳獲封「國寶級美腿」清純外表性感身材
撰文：COOL潮流生活網
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日本正妹氣象主播「山崎あみ」畢業於日本國立音樂大學聲樂系，身兼模特兒、廣播節目主持人，被譽為是才貌雙全的極品美女，近期有批踢踢鄉民分享她一系列性感寫真，臉蛋和身材都是頂中之頂！
快來朝聖日本國寶級美腿
日本天氣主播「山崎あみ」身高170厘米，擁有高挑身型和傲人上圍，火辣身材超級色氣，曾發行過寫真集，性感魅力轟動一時，「山崎あみ」憑著一雙白皙性感的雙腿被封為「國寶級美腿」，日前批踢踢表特版有網友揭露了她的新版寫真「慣れない鼓動」，簡直美得令人驚嘆！
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絕頂身材太完美
「山崎あみ」容貌清純秀麗，卻擁有性感豐滿的身材，以及一雙完美到無懈可擊的纖長美腿，上圍竟也出乎意料地有料，吹彈可破的肌膚在鏡頭面前相當輕透自然，在青春女孩與嫵媚女人之間綻放出絕美韶華。
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驚豔表特版鄉民
「山崎あみ」一系列性感寫真讓批踢踢鄉民們大讚：
「那個天氣播的又白又大啊」
「日本好幾個天氣主播都好正」
「這一位本來就很頂」
「日本新聞主播都是藝人等級的」
「青筋我沒了」
「也太像吉岡里帆了吧~身材更兇猛」
「逆天長腿」
「太頂了啦！」…。
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