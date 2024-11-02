美女網紅富士山下影性感相　傲人曲線震驚全網：怎麼有3座山！

南韓網紅正妹「Velvet」因日本富士山下的一張爆乳超兇辣照人氣爆增，近日她重回這處爆紅聖地再度引發話題，不過這一次她卻選擇包緊緊穿著粉紅色毛料上衣，但橫看成嶺「側成峰」的傲人曲線，讓網友忍不住驚呼：「怎麼有3座山！」。



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因富士山火速爆紅

南韓網紅正妹「Velvet」擁有甜美外表和超兇身材，難以忽視的上圍成為她的招牌特色，IG吸引超過34萬粉絲們關注，YouTube頻道則已經突破百萬人次訂閱。「Velvet」在今年8月底造訪日本富士山，她穿著低胸上衣站在富士山面前，「峰峰相連」的驚人美景讓她急速爆紅，也再一次打響名號。

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自信展現凶器

「Velvet」很懂得運用性感優勢吸流量，例如過去她曾露出大半顆北半球拍短影片詢問網友：

「大家喜歡我的衣服嗎？」



或是直接穿著比堅尼泡澡，還有在海邊大跳螃蟹舞，陣陣彈跳乳浪都讓她再度圈粉無數。

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南韓爆乳網紅「Velvet」再出奇招

近期「Velvet」特別找來貧乳女孩大跳三振舞，凸顯0%地心引力與200%地心引力的對比，再度引爆話題！近日「Velvet」還特別重回當初讓她爆紅的富士山，這次她選擇穿上粉紅色毛衣側面入鏡，乳浪起伏的上圍再度成功吸睛，讓網友驚呼：

「妳看起來更美了」

「哇，同一張照片裡有3座山？」

「富士山跟妳一樣美麗」



近期「Velvet」特別找來貧乳女孩大跳三振舞，凸顯0%地心引力與200%地心引力的對比，再度引爆話題。（截圖）

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