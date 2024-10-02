咖啡口臭丨妻嫌37歲夫口臭 營養師揭這樣喝咖啡出事！5招除臭殺菌

一位37歲的男性平時有在健身重訓、體態也很好，飲水量也非常充足，不過近期被太太提醒，發現自己有口氣不好的問題，詢問後竟發現是因為平時每天早上都喝1000毫升的黑咖啡所造成。



台灣營養師夏子雯表示，時常飲用黑咖啡對人體確實有益，因為咖啡含有豐富的抗氧化物，像是綠原酸，咖啡醇、咖啡豆醇、咖啡酸、多酚，有下述8種好處，不過要控制飲用量。

愈喝咖啡卻愈感疲勞？按圖了解3大可能👇👇👇

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1. 提神醒腦。

2. 提高運動效能，促進代謝及燃脂。

3. 促進腸胃蠕動、幫助消化。

4. 有助於防癌。

5. 保護心臟、改善低血壓。

6. 降低心血管疾病及高血壓與中風風險。

7. 刺激神經系統預防腦部退化。

8. 預防糖尿病。



不過，愛喝咖啡的人可能會發現，喝咖啡後，口中會殘留著奇怪的異味！夏子雯說明，會造成口中殘留異味的原因主要原因是，咖啡豆在烘焙時，會有含硫化合物形成，和咖啡的酸味混合後，容易使口腔出現口臭或異味，而且在飲用黑咖啡的同時，大部分的人不會再飲用白開水，會一路從早上喝到中午或下午，如此也會造成飲水量少、口腔濕潤度不足，且咖啡中的單寧與唾液中的蛋白質結合後，會導致口腔乾澀，使得口臭的情形更嚴重，加上口腔中的細菌，容易釋放出揮發性硫化合物。

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夏子雯建議，可以喝一口咖啡可搭配一口白開水，迅速沖淡黑咖啡殘存在口腔中的含量，也可以幫助口腔維持濕潤，維持唾液量、可殺菌、減少細菌量。若時間、空間允許，建議喝完黑咖啡後可立刻刷牙或用漱口水漱口，不僅可以殺菌、還能維持好口氣。

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另外，喝完咖啡後可以嚼食香口膠，清除口中氣味；減少咖啡飲用量，因咖啡因飲品份量製備未標準化，咖啡因含量每份的差異非常大，1000毫升的黑咖啡，咖啡因的含量可能有400-500毫克，甚至更高，但目前針對咖啡因攝取量則建議每天不超過300毫克，所以從源頭減少飲用量也有幫助，或是用清香的綠茶替換黑咖啡，因為綠茶可以刺激唾液分泌，清潔口腔、消除口中的咖啡味。

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