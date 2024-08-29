口臭｜天天喝黑咖啡致口氣問題？營養師揭黑咖啡秘密：5關鍵喝法

不少人每天都會來一杯黑咖啡，但有一名男性，卻被太太提醒有口臭問題；追根究柢，竟是每天早上喝1000毫升黑咖啡惹的禍！為什麼喝黑咖啡會導致口氣問題？如何解決黑咖啡導致的口臭？



台灣營養師夏子雯指出，最近在門診時，遇到一名37歲的男性個案，他的抽血報告數值良好，有在健身重訓、體態也很好，飲水量充足，但最近被太太提醒有口氣不好的問題。這讓他擔心是否平時口氣就不佳，只是身邊的親友、客戶礙於情面而不願告知，實在令人尷尬。原來，這名男性個案每天早上都會喝1000毫升的黑咖啡，咖啡因攝取量遠超標準。

喝咖啡、喝茶族群衰弱風險較低？（按圖👇👇👇）

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黑咖啡造成口臭原因：含硫化合物與唾液蛋白結合惹禍

夏子雯說明，咖啡豆在烘焙過程中會產生含硫化合物，與咖啡的酸味混合後，容易在口腔中形成異味。此外，許多人在飲用黑咖啡時，往往不會同時攝取足夠的白開水，導致口腔濕潤度不足。咖啡中的單寧會與唾液中的蛋白質結合，使口腔更加乾澀，加上口腔細菌釋放出的揮發性硫化合物，更容易產生口臭問題。

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營養師5招 喝咖啡也能維持好口氣

為了避免黑咖啡造成的口臭困擾，夏子雯建議可以這麼做：

1. 喝一口咖啡後，搭配一口白開水，迅速沖淡殘留在口腔中的咖啡，並維持口腔濕潤。

2. 若時間、空間允許，飲用黑咖啡後可立即刷牙或使用漱口水，幫助殺菌、維持好口氣。

3. 嚼食口香糖，有助清除口中異味。

4. 減少咖啡攝取量，每日咖啡因攝取建議不超過300毫克。1000毫升的黑咖啡含量可能高達400～500毫克以上。

5. 以清香的綠茶取代部分黑咖啡，綠茶可刺激唾液分泌，清潔口腔、消除咖啡味。



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黑咖啡好處多 喝對了提升代謝、燃脂、防癌

不過，夏子雯也說，時常飲用黑咖啡對人體確實有益，黑咖啡含有豐富的抗氧化物，像是綠原酸，咖啡醇、咖啡豆醇、咖啡酸、多酚，時常喝黑咖啡可以提神醒腦、提高運動效能、促進代謝及燃脂、促進腸胃蠕動、幫助消化、有助於防癌、保護心臟、改善低血壓、降低心血管疾病及高血壓與中風風險、刺激神經系統預防腦部退化，以及預防糖尿病等功效。

夏子雯強調，黑咖啡要控制飲用量，才能喝到咖啡的好處，又不會殘留惱人的氣味；希望大家都能享受咖啡帶來的益處，同時避免口氣問題的困擾。

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