咖啡｜曾一天飲4杯！女生決心戒掉　幾天後不頭痛生活模式也改變

現代人在做事之前，或許喜歡來杯咖啡提提神，讓自己工作更有效率。然而，咖啡中的咖啡因，卻對人體有着一些影響。英國時尚雜誌《哈潑時尚（HaHarper's Bazaar）》一位名為史蒂芬的女性編輯，就親自實驗戒掉咖啡，對身體有甚麼特別的影響。



一位女性編輯親自實驗戒掉咖啡，對身體有甚麼特別的影響。（Canva）

根據日本媒體《哈潑時尚日文版》報道，史蒂芬高中時期就喜歡喝卡布奇諾，後來升上大學，便開始到處品嚐即溶包以外的咖啡。最終養成了一天大概會喝三、四杯咖啡，再怎麼樣也至少要喝兩杯咖啡的習慣。自己也因此察覺到對咖啡過於依賴，於是想要戒掉咖啡試試。

相關文章：咖啡｜肉桂取代奶精及糖？即令齋啡變得好飲 更有6種健康益處

+ 14

在戒斷咖啡因時，除了頭痛、想睡等症狀以外，史蒂芬還有異常飢餓，想吃甜食的狀況。而每天早上喝咖啡，一部分也是在調整自我狀態，好面對工作事項。於是，史蒂芬開始嘗試喝一些草本茶作為替代，像是蘋果肉桂、檸檬生薑等等的茶。

戒除咖啡因一陣子後，史蒂芬發現自己在晚間十點到十點半左右就會去就寢，然後到了清晨的五點三十分清醒，自然形成了早睡早起的習慣。到了七到十天左右，咖啡因的頭痛感完全消失。這也讓史蒂芬認為，並不是每次動腦做事，都要攝取咖啡因才行，應該減少對咖啡因的過量依賴。

【延伸閱讀，更多打工仔提神建議】

提神｜比喝咖啡更有效？推介蘋果、杏仁7種食品 爆谷可這樣吃

+ 19

減肥｜咖啡這樣喝月瘦5公斤！3大瘦身功效+4種速瘦飲法 加倍燒脂

+ 6

延伸閱讀：

男子醫院咖啡廳趴睡太久 保安上前關心一晃「已斷氣逾三小時」

減重不敢吃水果？營養師強調「做好一件事」：天天吃沒問題

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】