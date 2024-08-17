咖啡功效｜專家教咖啡溝1物美白降三高　1類咖啡勿喝免增心血管病

喝咖啡能降心血管疾病風險、但譚敦慈建議，不要喝三合一咖啡，因裡面有奶精與糖，喝了反而增加心血疾病風險，另外喝黑咖啡加純可可粉，除了可以護心護肝外，還具降血糖與降膽固醇效果。



台灣林口長庚醫院資深護理師譚敦慈在「醫點不誇張」節目中指出，有很多研究都發現咖啡有助保護心臟血管，對肝臟也很好，其中一篇研究指出，在降低死亡率方面，即溶咖啡能降11%死亡率，研磨咖啡27%，無咖啡因咖啡減14%；另外在降低心血管疾病死亡風險方面，即溶咖啡降9%死亡率，研磨咖啡降10%，無咖啡因咖啡降6%。

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譚敦慈說明，即溶咖啡指的是直接沖泡的咖啡粉，並非裡面有奶精與糖的三合一咖啡，反而會增加心血管風險。喝咖啡能護心、保護肝臟，最主要是有綠原酸成份，咖啡分為深烘焙、淺烘焙與重烘焙等，譚敦慈建議選擇「淺烘焙咖啡」，以減少不好物質丙烯醯胺的量。

喝咖啡能護心、保護肝臟，最主要是有綠原酸成份，咖啡分為深烘焙、淺烘焙與重烘焙等，譚敦慈建議選擇「淺烘焙咖啡」。（karl chor /Unsplash）

另外，咖啡中含咖啡因，有些人喝了可能會影響睡眠，譚敦慈建議，中午之後不要喝咖啡，成人大概4個小時可排泄掉咖啡因，不過孩童要排到一半咖啡因，至少要8到12個小時，且會影響腦部，因此建議未成年孩子不要喝。

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譚敦慈分享，自己每天都咖啡，且是「黑加黑」喝法，黑咖啡加100%的可可粉，或是85%以上黑朱古力。有研究發現這種「黑加黑」喝法，可降低更多心血管疾病風險，還可降血糖、降膽固醇，還有研究發現，吃朱古力可預防曬黑，所以「黑加黑」喝法還有助美白，譚敦慈有時會加入肉桂粉，研究發現可以加強降血脂效果。

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