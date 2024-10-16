咖啡護肝｜降肝硬化肝癌風險34%點飲至啱？醫揭1咖啡喝1個月肥5磅

根據研究指出，每天規律飲用咖啡者，能降低未來罹患肝硬化、肝癌的風險，對於減少脂肪肝發生機率有正面功效。



不過，若是摩卡咖啡連續喝1個月，最多會胖到2.2公斤。

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黑咖啡就是保肝劑！台灣腎臟科醫師洪永祥在台灣《健康2.0》節目上分享，咖啡含有植化素、多酚類、綠原酸等成分，還富含鉀、鎂離子等礦物質，這些抗氧化劑有助於保護肝臟的解毒功能。此外，咖啡中的咖啡因能促進新陳代謝，增加熱量消耗。由於肝臟最怕發生脂肪肝，長久下來恐發展為肝硬化甚至肝癌，因此，代謝增強後，咖啡對肝臟的保護效果更加明顯。

咖啡含有植化素、多酚類、綠原酸等成分，還富含鉀、鎂離子等礦物質。（ian dooley/Unsplash）

《歐洲癌症預防期刊》曾在2017年發表一篇研究報告，發現每天規律喝咖啡者，未來6～22年罹患肝癌風險降低34％，也可以降低未來14～19年肝硬化風險。另外，美國疾病預防控制中心在2001～2008年的調查也發現，攝取越多咖啡因的美國人，脂肪肝風險可能越低。

洪永祥提醒，每天攝取的咖啡因不要超過400毫克，不過，因為每個人對咖啡因的耐受度不同，一旦出現手抖、心悸，甚至偏頭痛情況時，就該戒除不要再飲用。

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不過，咖啡口味多元，喝錯咖啡可能會讓體重飆升！台灣營養師許瓊月提到，以一杯約500毫升來計算，「摩卡咖啡」為熱量冠軍，高達576大卡，成分含打發過的忌廉、牛奶、朱古力糖漿及濃縮咖啡。若連續1個月天天都喝1杯摩卡咖啡（Mocha），最多會胖2.2公斤；再來是焦糖瑪奇朵（Caramel Machiato），由焦糖、奶泡、糖漿、濃縮咖啡所製成，一杯為344大卡，連續喝1個月會胖1.3公斤。

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至於很多人喜愛的拿鐵（Latte），含牛奶、奶泡和濃縮咖啡，一杯500毫升約295大卡，連續喝1個月會胖1.2公斤；而卡布奇諾（Cappuccino）與美式咖啡對於體重影響較小，前者是由奶泡、牛奶及濃縮咖啡所製成，連續喝1個月胖0.7公斤，後者幾乎不會胖。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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