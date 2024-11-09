林明禎2.0｜大馬女神女主音身材震撼！踩過界出寫真激辣近全裸

大馬女神再+1！來自馬來西亞的正妹聲樂老師李藹蔚，曾經是樂團主音，她不僅擁有清亮歌喉，清涼曲線同樣令人驚艷！李藹蔚身高171厘米的，高挑身材竟擁有G級超兇曲線，旖旎春光全都收錄在性感寫真當中，在電子版銷量告捷之後，全新的實體版寫真也將在年底壓軸鉅獻！



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大馬正妹聲樂老師才貌兼具

馬來西亞正妹聲樂老師李藹蔚，從小就喜愛音樂，她從4歲開始學習鋼琴、小提琴、聲樂…等，大學去台灣就讀，憑著亮麗臉蛋和火辣身材受到網友們關注，吸引近50萬粉絲追蹤，除了本業聲樂演唱指導老師之外也斜槓電視節目來賓、直播主、YouTuber、平面模特兒，成為無數粉絲們心目中的性感女神。

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《蔚你著迷》魅力驚人

「性感女神」李藹蔚今年初1/11推出籌備近2年的個人數位寫真書《蔚你著迷》李藹蔚數位寫真，邀請攝影大師黃天仁親自操刀掌鏡，封面收錄爆乳馬甲、低胸美波、清純內衣以及傲人比基尼，展現不同型態的嫵媚風情，上市後反應火熱，讓大批粉絲們喊著追加！

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《蔚你心動》持續延燒

今年8月底女神再推《蔚你心動》李藹蔚寫真書，她在實體寫真封面展現3款交叉內衣辣照：黑色版猶如禁忌夏娃般性感、白色版誘人床照清純甜美、桃紅版近乎全裸的激辣曲線一覽無遺，辣度加乘的寫真再度引爆看點！由於電子寫真銷量亮眼，全新的實體寫真預計將在12月左右熱情開賣，粉絲們可不要錯過囉！

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