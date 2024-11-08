「女兒在家中全裸」爸爸看見極尷尬　居家穿著界線惹網民熱議

「家」是大多數人心中最舒適的地方，在家中總是能自由自在的做自己，不需要為世俗的眼光所煩惱。而有網友就好奇，大家在家的衣著會穿到什麼程度，引發網友討論。



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一名台灣網友在Dcard上以「能接受女兒在爸爸面前不穿衣服嗎」為題發文，表示自己為獨生女，家中只有爸爸為異性，原PO因不喜歡悶悶的感覺，有時候洗澡完不會馬上穿褲子，被爸爸看到後，發現他好像會覺得有點尷尬。

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而她也和朋友討論此事，朋友說自己每天洗完澡都全裸出來，且和爸爸睡同一個房間，所以被看到裸體也沒差。原PO事後想像了一下覺得難以接受，但她也表示：

「我家是屬於超級超級傳統的家庭，接受不了可能是我的問題。」



因此發文詢問，好奇大家在家中面對異性家人時，衣服會穿到什麼程度。

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貼文曝光後引發網友熱議，多數人認為在家中衣服褲子都應該要穿好：

「原本在家不會穿內衣，只穿衣服（會激凸）+內褲，後來發現我爸都會多看一眼胸部或下面，嚇到後都乖乖穿完整」

「小學的時候媽媽就糾正過，睡覺不要腿開開、衣服要穿好，現在是覺得穿好，是一種尊重」

「我不喜歡看人全裸，也不喜歡在別人面前全裸，就算是家人也要有邊界」。



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也有網友表示在家就是自在的套一件大T-shirt才舒服：

「都穿裙子類的睡衣或居家服，這樣就不用想說穿褲子好麻煩，然後內衣跟內褲都會穿」

「母女三人沒有要出門基本上不會穿內衣，我們都覺得在家就是要舒服，穿內衣很不自在」。



可見每個人在家中的穿著習慣因個人喜好、家庭文化和尊重界線各有不同，該如何穿著合宜，彼此間能夠相互理解和尊重才是最重要的。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】