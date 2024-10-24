避孕套｜120年前的安全套原來係咁！可重覆使用、尺寸超大極震撼

有傳安全套早於公元前2000多年就出現在人類的生活當中，經過不斷改良才變成今時今日的超薄乳膠安全套，你又知道100年前的安全套是甚麼樣子的嗎？有一位日本人在自家經營的民宿裏，發現了一盒存放了過百年的「文物級」condom，經過節目組的調查，發現了不為人知的秘密！



日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》專門發掘各地其人其事，這次他們收到一位來自石川縣的投稿，原來這位投稿人在自家經營的古舊民宿裏，發現了一盒存放超過120年的安全套！經過初步鑑定，安全套應該屬於明治後期的產物，雖然歷史悠久，產品開始發黃，但仍然能看出安全套的基本形狀。

不過，比起這盒「文物」的歷史價值，節目組和網民更好奇它的尺寸，工作人員量度和研究後，都驚呼：「超大！」

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節目組來到位於石川縣能登半島的一座民宿，投稿人叫佐藤正樹。他在三年前購入一間屋，並經營一家叫「TOGISO」的民宿。佐藤表示，這屋已經有大概80年歷史，舊屋主的物件原封不動地保存下來，而佐藤發現的「寶物」，就藏在旁邊的倉庫裏面。

佐藤在櫃桶裏拿出一個火柴盒大小的精美盒子，上面寫著「やまと衣」（YAMATOKINU）。一打開盒子，發現裏面有幾個發黃的圓圈和碎片。佐藤說：「這是120年前安全套，經過調查後發現是屬於明治後期的物品。」雖然句裝看來非常破舊，但仍能看出原形。

節目組人員發現安全套的本體已經變得像紙一般脆弱，只有圓形橡膠部份完整地保存下來，除此之外，盒子裏還附有一張說明書。最令人驚訝的是，當時的安全套居然可以重複使用！

這盒安全套的銷售商，是現在一間叫「森下仁丹」的公司，佐藤決定將這件「文物」捐贈給這間公司。物歸原主之前，節目組對這盒陳年安全套進行徹底調查，發現直徑長達4.5cm！以日本最大型的安全套製造商尺寸標準來看，這屬於「Mega Big Boy Size」，節目組開始好奇，到底120年前的日本男性，是否平均都屬於「Mega Big Boy Size」？！

為了解答疑問，節目組和佐藤來到位於大阪的銷售商「森下仁丹」，沒想到「森下仁丹」公司居然全體出動歡迎節目組，在他們看到120年前的安全套後，所有人都發出讚嘆的聲音。原來公司唯一留下關於這盒安全套的資料，就只有零碎的報紙廣告剪報。公司代表說：「我也是第一次看到，是非常貴重的資料」，他更承諾會對安全套進行分析和鑑定。

最後，節目組詢問了關於「尺寸」的問題，公司代表解釋：「原本這款安全套是由法國進口的產品，然後再經我們公司發售」，原來120年前的日本男性並非「Mega Big Boy Size」，公司代表強調：「聽說這款大碼安全套是由法國那邊訂購的」經過一輪鑑定、調查後，節目組得出一個結論：「法國人超好色！」

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