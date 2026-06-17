懷念舊公司想食回頭草？求職專家教路　投履歷前先解決4大問題

太閒也不行、太忙又哇哇叫？網友爆料回鍋公司心酸血淚，這些經驗你也有嗎？



你曾因不滿制度、缺乏成就感、或升職無望而離職，卻在新工作開始懷念過去的職場生活嗎？一位卡友分享，畢業後第一份工作太清閒、離家遠，決定離職到外面闖蕩。加入新公司後，卻發現事情多又雜，問問題被白眼、犯錯常挨罵，還被上司約談指不合群、太安靜，讓內向的他感到非常疲憊。

此外，與上一份工作相比，薪水無明顯提升，若考慮零食飲料、聚餐、老闆請客等福利，前公司待遇反而更好，讓他萌生想躺平的念頭，甚至大膽向前公司投了履歷，貼文一出，引發熱烈討論。

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離職踏出舒適圈卻後悔 網友：想回去躺平

其中一名網友的留言，分享了自己的觀察，工作穩定時人會覺得上班無聊，開始想東想西，認為這家公司沒有可以讓人進步的空間，但是「太閒也不行，太忙又哇哇叫」，掀起網友共鳴，獲得1279個愛心，網友回應：

「認同，目前的我也是這樣子」

「真的我也是，3萬閒的要死跳到5萬忙的要死，逃到8萬閒閒的遠端缺又想不開到9萬忙死的工作，唉」

「沒事做真的會想到外太空去」

「人真的就是這樣，總會想甚麼踏出舒適圈…真的踏出後馬上就後悔」



另一則留言則指出，如果能在工作較為清閒的時候專注於提升自己，是好缺；相反的，一直浪費時間做沒意義的事情，就是「閒缺」，網友提醒，除非能保證公司不會倒，否則一旦離職，可能會因為甚麼都沒學會，茫然地尋找下一份工作。對此也有人表示認同：

「真的不要在該學習的階段選擇安逸」

「說實在的，趁着年輕闖蕩才是正確的」



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2、30歲追求穩定，結果就是4、50歲面臨人生衝擊的時候缺乏餘裕，沒有年輕時的磨練，年老就沒有解決問題的能力。

對於回前公司，有網友表示：

「選擇錯誤沒關係，知道自己要甚麼之後，好好選就好，不用臉皮厚，只要妳不尷尬，尷尬的就是別人」

「穩定好公司其實滿歡迎員工回鍋的，因為在外面體驗過的人，比一畢業就在裏面的人更懂得珍惜」



該不該回前公司？這4個問題先問自己

回前公司前先別急，台灣yes123求職網發言人楊宗斌建議先思考下面4個問題再做決定：

問題1：之前離開前東家的負面原因，現在有改善了嗎？

問題2：若重返前東家，薪資、職位有明顯提升嗎？

問題3：前東家的辦公室氣氛，是否有令人懷念的地方？

問題4：前東家的高層是否真的很重視你（妳）是業界人才？



前公司對於回鍋員工的態度，楊宗斌觀察，資方願意接受前員工回鍋，應該代表員工之前工作表現不錯，工作能力中上，加上回鍋員工的確有其優勢，熟悉公司文化和流程能成為即戰力，但同時也要注意企業是否因人手不足，或是人員流動率太高，倉促接納回鍋補缺。他認為無論是選擇重返還是繼續尋找新機會，都應該以自身的職涯發展和未來目標為核心，謹慎評估再做出選擇。

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