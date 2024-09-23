職場大忌｜新人自爆「一秘密資訊」後悔已太遲！網民：小心被開除

一入職場就犯了大忌該怎麼辦？一名女網友分享，某天跟同事聊天時，沒想太多就把起薪全說出，事後想想不太妙，因為她的起薪疑似比同事高，貼文曝光後，立刻引起熱議。



一名女網友分享，某天跟同事聊天時，沒想太多就把起薪全說出，事後想想不太妙。（Canva）

一名女網友在論壇Dcard以「跟同事討論薪資」為題發文表示，進入公司沒幾天，就跟同事全盤托出自己的起薪，「後來想想錢這種事真的很敏感⋯我是白癡」。事主也透露，自己的起薪疑似比聊天的同事還要高，因此也擔心，「他會不會看我不順眼，或是想說：起薪那麼高還不多做點事。」

對於自己不經思考的行為，讓事主很苦惱：「我真的好蠢，到底在幹嘛，想問職場前輩的想法。」

相關文章：同事偷將事主講是非對話截圖 私下供其他人閱覽 主管知情仍默許

+ 8

貼文曝光後，網友紛紛留言：

・「薪資保密是公司第一要謹慎的事，不管跟妳對要好，都不要說出去」

・「當經驗吧！但是如果那同事推工作給你，記得自保」



其中也有網友直言：

・「沒多久大家都會知道你的薪水了」

・「大忌喔」

・「你是新鮮人嗎，我也是新鮮人，但我不會傻傻的別人問就回答，職場討論薪資是大忌欸，你真的太大意了啦」

・「這種事情本來就不能講啊⋯⋯好像有人真的因此被開除的」



【延伸閱讀，更多打工仔與同事相處】



衰老細｜事主人工加得少少 竟被屈請客 婉拒時被斥：做人不厚道

+ 11

事主不加班 與經理展開火爆對話！一句直擊老細要害 網民全讚好

+ 9

延伸閱讀：

被同事逼問薪水「如何拒絕回答？」 內行人一招：公司規定不能討論

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】