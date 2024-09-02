藐上司、不應人！事主驚訝3位新人入職已「零尊」　網民分析原因

職場上許多眉角要注意，特別是人際關係方面。一名女網友指出，她已經碰到三個超雷新人了，除有「不回話」的狀況，事情也做不好，又愛私下抱怨東抱怨西。貼文曝光後，也引起網友熱議。



事主在Dcard指出，自己也才20出頭，並不是主管，不知道新人是不是因為這些理由，才私下找她抱怨。事主傻眼表示，新人才剛進來不到一周，前輩教他事情，都沒有一句回應，似乎事不關己，「然後問新人懂不懂，也沒回答，兩眼直勾勾盯着帶他的人。我就很疑惑，就只要回答懂或不懂，到底多困難？」

事主表示，也有新人是一直說自己懂了，最後卻做得一團亂，私底下又把錯怪到帶自己的前輩身上，到職一個月了，還不了解公司的運作狀況，「解釋給他聽還一副不屑的態度，一來就想推翻所有制度，但事情又做很爛，然後在那邊抱怨這個薪水怎樣怎樣」。事主也苦嘆，現在已經遇到三個劣質新人了，到底為何會這樣。

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貼文曝光後，網友紛紛表示：

.「低薪請到猴不意外，因為對他們來說選擇太多了，擺爛沒有任何成本，不爽把他們辭掉，反正他們無痛可以馬上找到下一家公司，都一樣低薪」

.「如果來三個都這樣，就要懷疑你們老闆用人的能力了」

.「現在企業找人都喜歡找面試很健談、活潑外向的，很多比較內向但做事習性仔細也願意學的，在面試比較緊張就被刷掉了」

.「說真的，新人到新公司確實是要尊重企業文化，一開始先有好的表現，之後才有話語權給建議」



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