離譜！台Zara試身室被批如無掩雞籠 女生稱脫衣後慘被異性全看光
撰文：聯合新聞網
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近日台北101流行服飾品牌（Zara）遭爆「試衣間」採男女混用，因為沒有掛鉤固定簾子，就有不少客人在試衣時，簾子突遭陌生人拉開。
此事鬧得沸沸揚揚，從Google評論上更可發現，這種狀況竟然已持續5年，到現在都還沒改進。
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一名女性在Threads發文抱怨，當時進試衣間換了兩次，兩次簾子都被別人拉開，甚至其中一次脫到剩下內衣，事後向店員反映，對方表示：「已向公司建議要加鉤子」。
但女子實際查看Google評論，從5年前到1個月前，都有消費者稱：
試衣間被客人（包括異性）或是店員多次打開！
原PO指出，試衣間除了沒有鉤子、魔術貼固定之外，還採男女混用，且沒有員工指引，客人根本能自由進出每間試衣間：
這個是非常嚴重、一次都不容許的事情，竟然反覆上演。如果已有人反映問題，店家為何沒有作為？沒意識到客人隱私有多重要嗎？
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貼文曝光後，網友紛紛表示：
「沒掛鉤固定真的很離譜」
「現在已經男女混用了嗎？以前還是分層的」
「雖然我還沒遇過這種事，但我也怕被拉開，所以會把脫下來的鞋子擺在布簾外，以表示裡面有人」
「女生幫助女生，在店家改善之前拒絕消費」
「5年前就有人陸續反映還未改善，太誇張！也不是什麼大工程，甚至很好解決的問題，根本不在乎顧客感受」
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