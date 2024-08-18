鬼壓床科學解釋｜俾鬼砸撞邪定係有病？醫生拆解睡眠癱瘓症是什麼

【鬼壓床科學解釋】你是否有過「鬼壓床」的經驗？從夢中驚醒感覺意識非常清楚，但無論怎麼使力身體卻無法動彈，也無法發出聲音求助，或是產生幻覺看到有黑影壓在身上，這樣子的「鬼壓床」現象，在醫學上稱為「睡眠癱瘓症」，醫生說，真實原因不是真的被鬼壓，而是你的大腦在作祟，簡單的說就是腦袋醒了，你的身體卻還沒醒。



患者：「我完全無法控制自己的身體，不管我多麼努力嘗試手腳就是不能動，這種恐懼比恐怖電影還要可怕。」

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他們的親身恐怖經驗，不少人都有過，睡到一半突然從夢中驚醒，全身麻痺連一根手指都動不了，意識卻十分清醒，明明有知覺，身體卻動彈不得，中國人說這是鬼壓床，「被鬼壓」令人不寒而慄，而且不分中外都有，這種被賦予靈異色彩的生理現象其實有科學解釋。

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學者說這叫做睡眠癱瘓症，屬於睡眠障礙的一種，近半數的人有過這種經驗，尤以亞洲人和年輕人比較常見，甚至有5%的人會看到恐怖幻影。

與惡夢裡的怪物面對面的恐怖經歷，可能維持幾秒鐘或數分鐘不等，常會有視覺或聽覺上的惡靈幻覺，或者是像靈魂出竅感覺在漂浮，有些人甚至誤把睡眠癱瘓症當成自己撞到鬼了，或是被外星人綁架。

把睡眠癱瘓症歸咎到鬼怪身上，可說是全球皆然，專家說，鬼壓床大多發生在剛入睡或是快睡醒時。

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睡眠癱瘓症是因為REM，也就是眼球快速轉動期和睡眠中的清醒期，不正常的重疊而導致。

在半夢半醒之間，腦部與身體的接連訊號已經分開或尚未重新連接，就會感到動彈不得，其實這都是大腦在作怪。

在作夢期間大腦釋放特殊的神經傳導素，幾乎癱瘓了你全身肌肉，這叫做REM肌肉麻痺，這就是當你在夢中被追逐時無法逃離床上的原因，在睡眠癱瘓期間你正在經歷REM的正常特徵，你正在作夢而你的肌肉癱瘓了，只是你的大腦具有意識而且是清醒的，這就是讓你以為自己撞見凶惡鬼怪的原因。

至於鬼壓床時感受到的恐懼和窒息感，還有胸部上壓有重物的感覺，又該如何解釋？這同樣也是因為REM肌肉麻痺，使你無法自主控制呼吸。

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在睡眠癱瘓期間，你幻想遭到惡魔攻擊所引發的恐懼，再加上大腦是清醒的身體又處於REM期間，這會讓你想要吸進更多空氣，你因此呼吸急促想吸進更多空氣，卻沒有辦法。

一般而言，工作壓力大、時差、酒精或咖啡因影響睡眠，都可能引發鬼壓床，根本解決之道就是調整生活作息，睡眠癱瘓是正常生理現象，和鬼怪無關，千萬別自己嚇自己。

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