《重啟人生》原班人馬拍《熱點》市川實日子搵外星人解決生活疑難

據日本媒體報導，市川實日子將主演日本電視台冬季檔日10.5電視劇《ホットスポット（熱點）》（2025年1月開播，每週日晚10點30分播出）。這是市川實日子首次主演民放台連續劇。本劇由笨蛋節奏擔任編劇，由大熱日劇《重啟人生》原班人馬製作，以外星人為主題，推出「本地系外星人人性喜劇」。



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本作的舞臺是位於日本著名的富士山山麓的山梨縣的「某個小鎮」。主人公遠藤清美（41歲）是在商務酒店工作的單身母親，某日意外地遇到了外星人，故事由此展開。經歷過世間酸甜苦辣的成年清美，開始小心翼翼地接觸外星人，並陸續拜託外星人解決她在工作和私生活上遇到的問題。

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日劇《重啟人生》的宣傳語是「本地系限時人性喜劇」，而這部作品的宣傳語是「本地系外星人人性喜劇」。小鄉村的平凡日常和外星人的幻想融合會產生怎樣的故事呢？在此次發表的介紹中也提到了會有「不可思議的事情發生或不發生」的內容，對於笨蛋節奏特有的、不走尋常路的科幻題材電視劇，將備受觀眾的期待。

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笨蛋節奏對此評述道：「這是一部講述外星人來到當地的人類喜劇。說到荒誕的故事，我想大概會變成完全不荒誕的故事吧。這會是一部非常樸素的故事呢。」市川實日子在談到這部作品時表示：

「讀劇本時有時會笑出聲來，感覺人類真是可愛的生物啊。」



本劇將在明年1月開播。