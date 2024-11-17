我們與惡的距離2｜四大賣點懶人包　演員陣容大換血由周渝民擔正

現象級台劇《我們與惡的距離2》終於回歸！第一季金獎團隊製作人林昱伶、導演林君陽、編劇呂蒔媛再次聯手打造全新故事，並且卡司大換血，找來周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、張軒睿、于子育、劉子銓、白潤音等不同世代實力卡司豪華共演，將延續第一季的氣勢，拍出震撼社會的劇集。全劇將於2025年播出。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 9

《我們與惡的距離2》賣1：話題神劇

《我們與惡的距離》在2018年播出時，可說是超轟動的神劇，探討媒體、法律、精神疾病、隨機殺人等議題，不僅造成廣大的社群討論，結局時更創下3.40%的超高收視率。後來更在金鐘獎奪下6項大獎，包括戲劇節目獎、編劇、導演、女主角、男配角、女配角全都包辦。因為其火紅程度也很快就追加了第二季。



【圖輯】點圖放大看更多《我們與惡的距離2》劇照👇👇👇

+ 15

《我們與惡的距離2》賣2： 耗時5年大規模製作

《我們與惡的距離2》歷經劇本創作4年，1年時間拍攝後製，總共5年時間打磨。總共拍攝111天，穿梭107個場景、動員226名工作人員，足跡遍及台北、台中、雲林、嘉義、台南、高雄等地，除了主要演員，更調度了包括近3000人次臨演群眾，整體製作規模相較第一季直接大升級。導演林君陽都直呼：「整體相當於3檔戲劇量體的製作難度，這應該是我目前拍過最辛苦的一部戲了！」



【相關圖輯】Netflix 11月上架必睇10套新片懶人包：影后/奧術2/冼拿/浮游先生（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 30

《我們與惡的距離2》賣3：重塑故事核心

在前導預告中可見 「橫跨20年的時代故事、六個命運交錯的家庭」，從開場畫面便能看出本季龐大結構以及敘事縱深。故事以一場大型縱火案為開端，串起周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、張軒睿、于子育、劉子銓、白潤音等互相牽引飆戲。涉及議題包括「社會政策」、「隨機殺人」、「精神疾病」、「公共衛生」、「社會安全」、「國民法官」等，再度犀利剖析社會。



【圖輯】點圖放大重溫上一季《我們與惡的距離》劇照👇👇👇

+ 12

《我們與惡的距離2》賣4：跨世代卡司

此外，《我們與惡的距離2》的金獎陣容也備受期待，像是周渝民飾演在一場意外失去妻兒的角色，情緒非常重，有崩潰大哭、有失控打人，展現出截然不同的一面。而「得獎機器」薛仕凌則飾演即將被罷免的新科立委，雖然充滿理想，卻在現實環境中拉扯。除了雙金鐘影帝，在劇中扮演關鍵角色的新生代潛力股劉子銓也有吃重演出，飾演隨機殺人犯，是串起所有故事的關鍵。此外年僅15歲的白潤音是加害者家屬面對社會無情公審，種種設定都令人期待後續發展。



【相關圖輯】Netflix《影后》五大賣點懶人包 動員半個台灣娛樂圈卡士極誇生（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

【本文獲「 Bella儂儂 」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】