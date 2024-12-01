超準！日網瘋傳「碎雞蛋心測」一個動作看穿你敏感指數與隱藏魅力

現代壓力大，越來越多人內心敏感，只要遇到一些轉折就會有很大反應，這樣的狀態也稱為「高敏感族群」。若是你對於自己的情緒掌控不太清楚，據說日本一項碎雞蛋心理測驗，可以很好看出你的高敏感指數，一起測測看！



Q：原本你拿著一盒雞蛋，不小心從手中滑出來掉在了地上，你認為這一盒雞蛋會變成什麼樣子？（點圖即玩日網瘋傳「碎雞蛋心測」一👇👇👇）

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A／全都完好無損

B／碎了少部分

C／碎了一半

D ／乎全都碎了



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A／高敏感程度 20%

你其實是有著強大力量的人，面對外在事物的壓力，並不會影響你太多，相對來說你還會成為周圍朋友的「太陽」，散發著自己的正能量，努力將一切回歸正軌，內心敏感度也較低，不太會隨負面情緒舞動。



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B／高敏感程度 40%

在出現不同的聲音時，你第一時間情緒會有所起伏，但是你會告訴自己應該冷靜面對，所以最後往往能夠克服情緒波動，朝著自己原先設定的目標繼續前進。



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C／高敏感程度 80%

你是一個相對敏感的人，當突發事件出現時，你先是會恐慌，但是接著會往壞的地方考慮，心想最差也不過如此，有時候情緒波動也影響周圍友人。



D／高敏感程度 90%以上

其實很多時候你的思維和一般人不太一樣，你不愛給別人添麻煩，習慣自己完成事情，將心情都攬在自己身上，不過也導致了容易焦慮的特性，認為有時候還不如自己獨處比較單純，漸漸開始懷疑自己的交友能力，其實你是很特別的存在。



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】