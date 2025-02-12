香港一過冬天便踏入潮濕的春天，濕度隨時超過90%甚至到100%，所以抽濕機基本上是香港每個家庭必備的電器。有韓國blogger在網上分享買抽濕機時要注意的5個貼士。大家出發選購之前，不妨參考下！



WINIX抽濕機廣告截圖

每年的春天，都是購買抽濕機的旺季。韓國電器blogger「No Search」早前在網誌上分享買抽濕機時要注意的5個貼士。選購抽濕機之時，可以參考一下以下的5個地方！

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1.學識計算抽濕量

選抽濕機的時候，第一步就要留意它的抽濕量有多少。而Blogger「No Search」就表示，大家可以根據一條公式決定該買多少抽濕量的機器。公式就是「家居總面積（平方米）X 0.379」。0.379是韓國空氣淨化機協會提供的數據，代表釜山一個單位每平方米需要的去濕量（L）。由於釜山較近海，與香港的氣候環境相似。

以一間建築面積500呎（46.5平方米）的單位為例，46.5 x 0.379 = 17.6L。換言之，選購抽濕機時，應注意是否每天能抽濕17.6公升，如果是近海單位，就更要更大抽濕量了。

2.水箱容量

第二步，就是要留意水箱的容量。如果抽濕量是5至10L的抽濕機，水箱容量應有2至4L；如果抽濕量是11至15L的，水箱容量應有3至5L；如果抽濕量是16至20L，水箱容量應有4至6L；如果抽濕量是21至30L，水箱容量應有6至7L。

如果達到以上標準，基本上就可以一天只換一次水，不用這麼麻煩。另外，亦應該注意水箱的設計是否便利。像圖中一樣，可以用單手處理的，就最理想。

3. 能源效率

在能源標籤上，可以看到「能源效率」，數值代表每度電，該抽濕機每小時可以抽到多少公升的水。

「No Search」建議，能源效率有2至3L/kWh就已經足夠，不必刻意選擇過高的數值。在香港選購抽濕機時，同樣可以留意能源效益標籤上同類數值。

4. 噪音

雖然一般抽濕機都可以控制風的大小，但抽濕機的噪音來源，多數是來自壓縮器。如果計劃在睡覺時候長開，而又對聲音比較敏感的人，可以選擇具有消噪功能的抽濕機或壓縮式抽濕機。

5. 附加功能

「No Search」指，「可自動調節濕度」、「水箱滿水自動停止運作」、「自動除霜」這3個附加功能是必需要有的，選購時請留意。

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