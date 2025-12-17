旺角驚現$5聖誕樹！網民神改造「齋樹」前後效果驚艷：質感值$500

聖誕節將至，不少人會在家中添置一棵聖誕樹增加節日氣氛，市面上聖誕樹價錢不等，但$5的聖誕樹你又見過未？近日有網民分享自己買入$5的聖誕樹，雖然一開始外表平平無奇，但經過一番神級改造後，竟能呈現出媲美$500的高質感！



日前有網民在社交平台Threads分享在旺角洗衣街發現一間店鋪有售聖誕樹，同時標明「無敵大減價」，這款「齋樹」竟然只需$5就能入手。雖然樹本身沒有任何裝飾，非常樸素，但由於其體積小巧，適合擺放在居家角落，加上超低定價，決定買回家進行改造。

網民在旺角購入$5聖誕樹（Threads截圖）

該名網民亦分享改造前後的聖誕樹對比，效果非常驚艷，經改造後完全沒有廉價感，她表示「$5聖誕樹，好抵玩」，同時慷慨分享自己的改造秘訣「兩條$10嘅燈、一條$12嘅綠色彩帶、一包$3雪花裝飾、一包$6松果、$5/10粒粉色珠珠」，再掛上自己的公仔，只需要較低預算就可以將平平無奇的「齋樹」搖身一變成為豪華節日裝飾。

不少網民大讚「$5的樹身被你變得超級豪華」、「你整完出500的模樣」，更有眼尖的網民稱這棵樹之所以能散發出高貴氣息，背後其實有隱藏成本「因為嗰幾隻duffy’s friends加埋真係要over 500」。這篇帖文亦吸引不少行動派網民前往購入同款，准備動手幫聖誕樹「扮靚靚」。