野豬大鬧觀塘中學聖誕聯歡！中學生被困課室　網民：來交換禮物?

近年香港市區不時有野豬出沒，不單在郊區或山邊，有時甚至會走入市區街道、屋苑，以至校園範圍。而近日有網民在社交平台表示，在學校開聖誕派對期間，就有一頭野豬闖入中學校園，校方緊急透過廣播要求學生關好門窗、留在課室，有學生更拍下現場情況上傳網絡，影片迅速在社交平台掀起熱議。



Threads截圖

聖誕假期前夕，不少學校都會進行聖誕聯歡會，而近日有中學生在Threads發布一條影片，並以「Christmas party學校入野豬，贏左99.9%中學生」為題，影片中須未拍攝到野豬的蹤影，但仍然課室內聽到清晰廣播，老師提醒學生「關好窗簾及課室門」，指有野豬進入學校範圍，並「向前衝」，學生聽到有野豬進入學校範圍內時，感到驚惶失色，老師亦在廣播中隨即要求同學們遵守指示，要注意安全，立即返回課室坐好。

影片隨即引來極多網民留言討論，而PO主也在留言區補充，沒有看見野豬的蹤影，「大家唔好再問我隻豬喺邊，其實我人喺二樓我真係睇唔到地下全貌，我都想見下隻豬生咩樣」，有眼尖網民發現中學校址就在觀塘，不少網民因為野豬闖入學校而笑言，「美豚外賣」、「邊個帶隻豬嚟交換聖誕禮物」、「如果我中學發生呢啲事，我哋成班一定會衝出去睇，仲可能會捉佢嚟玩。」、「邊個咁好送你學校一隻豬」、「我學校試過連續兩次入咗一條蛇」。也有少部份網民不解學校做法，「點解要拉窗簾，驚隻野豬望到沖上黎？」、「我會建議老師最安全係即刻放學」。