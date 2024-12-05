8款聖誕交換禮物推薦　預算250元以內 　男女適用美妝保養禮盒

撰文：Niusnews妞新聞
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內容物實用、包裝又漂亮的聖誕禮物來了！

每年最期待的聖誕節即將到來，除了搶訂餐廳和朋友們歡聚吃大餐，最重要也最嗨的環節「交換禮物」當然也不能少了！在規定的預算下，要怎麼買才不會成為人人唾棄的「地雷王」？小編本篇貼心整理出「預算250元以下」的美妝保養、身體沐浴類交換禮物清單，兼具實用、漂亮包裝，男生女生用都OK！

以下排序從低價到高價

2024聖誕交換禮物250元以下8款推薦，男女適用，美觀實用兼具！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2024聖誕節8款250元以下交換禮物推薦（（MALIN+GOETZ）官網；01製圖）
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1. INNISFREE愉悅香氛護手霜套裝

金旻奎、張員瑛同款聖誕禮物！250元內交換禮物推薦先收「我的香氛護手霜限量組」，一次收入3款不同香氣的護手霜，富含乳木果油配方，質地清爽不黏膩，搭配上俏皮Y2K風格包裝，禮盒150元還有找。

禮盒內容：我的專屬香氛護手霜02 Fluffy Pink 30ml、我的專屬香氛護手霜04 Dancing Daisy 30ml、我的專屬香氛護手霜05 Snowy Day 30ml

INNISFREE繽紛小島聖誕系列——愉悅香氛護手霜套裝，$135

2. LUSH平安之夜禮盒

這組連自己都想買來用！到了年末行程滿檔，想要好好放鬆身心，幫自己安排一場舒適的香氛浴吧！禮盒內含甜睡小熊汽泡彈與睡公主泡泡浴芭，散發深受喜愛的薰衣草和零陵香香氣，包裝也是漂亮到不行。

禮盒內容：甜睡小熊汽泡彈、睡公主泡泡浴芭

LUSH平安之夜禮盒，$140

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3. AROMATHERAPY ASSOCIATES沐浴油禮盒

想要找放鬆療癒好物？鎖定療癒系專家AROMATHERAPY ASSOCIATES就對了！今年聖誕節推出多款限定禮盒，預算150元內可以考慮這兩款沐浴油禮盒。分成「日」與「夜」，粉色包裝是適合白天使用的明煥晨曉沐浴油，黃色款則是夜間適用的晚間舒緩沐浴油，小巧造型也能當聖誕裝飾。

Sleep & Tranquility：Tranquil Sleep Hero 9ml
Energise & Awaken：Energy Restore Hero 9ml

AROMATHERAPY ASSOCIATES Tranquil Sleep Hero，$130、Energy Restore Hero，$130

4. Neal's Yard Remedies晚安舒眠芳香套裝

來自英國的保養品牌Neal's Yard Remedies，今年聖誕節推出這款超可愛吊飾「晚安舒眠芳香套裝」，舒緩放鬆滾珠精油結合薰衣草、佛手柑以及乳香，沉靜舒緩的氣息，適合隨時隨地需要放鬆紓壓時使用。薰衣草安睡噴霧則揉合純正薰衣草的放鬆氣息，搭配沉穩的古巴香脂與岩蘭草踏實的泥土香，充滿療癒性的精油配方，創造靜謐安穩的舒眠情境。禮盒還可以當作聖誕吊飾，送禮可可愛愛。

禮盒內容：舒緩放鬆滾珠精油9ml、薰衣草安睡噴霧8ml

Neal's Yard Remedies晚安舒眠芳香套裝，$180

5. LUSH迷你天使禮盒

每年看到粉紅色的雪天使出現，就代表聖誕節要來啦！今年LUSH推出超澎湃的雪天使限定系列，交換禮物250元內小編推薦可以買「迷你天使禮盒」，包含了雪天使沐浴露及氣泡彈，讓暖浴散發放鬆舒心的棉花糖香氣，沐浴露則能在整個聖誕節都能沐浴於甜蜜泡泡糖香氣之中。

禮盒內容：雪天使汽泡彈、雪天使沐浴露（100克）

LUSH迷你天使禮盒，$220

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6. （MALIN+GOETZ）in good hands.禮盒

來自紐約的都會風格品牌（MALIN+GOETZ），今年聖誕節禮盒設計靈感源自於知名電影導演的對稱美學，結合精心配置的色彩、如同建築結構般的平衡線條。250元內可入手「in good hands.」禮盒，收入佛手柑護手霜揉合維他命B5及可吸收植物脂肪酸，提供雙手、指尖、指緣細緻的修護，還有莫希多潤唇凝膠添加清爽舒緩的檸檬精油，強效迅速滋潤雙唇。精巧禮盒搭配掛繩設計，適合用以裝飾聖誕樹，增添節慶氛圍。

禮盒內容：vitamin b5 hand treatment - bergamot 30ml ，mojito lip balm 10ml

（MALIN+GOETZ）in good hands.， $215

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7. SABON華麗皇殿二重奏套裝（盛禮皇殿系列）

每年聖誕節挑禮物超好買的SABON，今年以19世紀末美好年代為靈感，打造一系列限定產品及禮盒。250元內可以買「華麗皇殿二重奏套裝」，囊括SABON二部曲，包含沐浴油和身體磨砂膏，香調是今年聖誕節限定的「百合花仙皇殿」以百合花與鳶尾花為核心，溫暖華麗的香息。

禮盒內容：沐浴油100ml、身體磨砂膏60g

SABON華麗皇殿二重奏套裝（盛禮皇殿系列），$220

8. Kiehl's皇牌特效保濕套裝

買這組的大家真的很懂送禮！收入品牌最熱門的特效保濕系列，包含特效保濕潔面啫喱及特效保濕乳霜，透過深層清潔、溫和保濕兩步驟，幫助肌膚充分補水、水潤不緊繃，也是一組男女通用的聖誕禮物。

Kiehl's皇牌特效保濕套裝，$240

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】

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