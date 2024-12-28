男女有生理反應等於「想做愛」嗎？醫生揭秘色色訊號有另類含意
撰文：ETtoday
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台灣泌尿科醫生表示，就算男生勃起、女生會濕，不一定是真的想要，有些是生理反射，最好是要尊重對方意願。
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台灣泌尿科醫生高銘鴻、戴定恩近日拍片，被問到男生有硬就代表想做愛嗎？戴定恩指出，不是喔，勃起有兩種，一種是你想色色的時候訊號下來；另一種是神經反射讓血管擴張，就像夜勃、晨勃，不是說想硬就代表想色色。
沒有想做愛為什麼會硬？戴定恩解釋，就是神經反射，固定要讓血液進入陰莖裡面，補充海綿體的養分。
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那女生濕了代表想要嗎？高銘鴻提到，不一定，有些是生理反射，刺激總共分幾種，第一種是從大腦來的，看到的、想到的；第二種是撫摸時，興奮感會傳到大腦；另一種是不經由中樞神經，直接是反射的，因此：
「就算是男生會勃起，女生會濕，不一定是真的想要，最好是要尊重對方意願。」
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