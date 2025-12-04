有學校取消聖誕Party？1做法惹同學仔不滿！網民：好唔識變通

在大埔宏福苑火災的沉重氣氛下，教育局曾呼籲學校在下半旗期間應避免舉行慶祝活動，網上有同學仔聲稱學校更宣佈取消舉行聖誕派對。不過，對不少同學仔來說聖誕派對是一年一度的「大事」，部分學生就今年無聖誕Party在社交平台表示不滿，迅速引起網民的兩極化討論。



宏福苑五級火災的不幸消息牽動全港，教育局亦曾發出指引，在此期間下半旗（包括國旗和區旗）誌哀，並積極考慮停辦所有慶祝活動，而近日網上更有同學仔在社交平台發文，指學校已取消聖誕Party。

12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」，大批市民下午續到災場外的廣福邨空地悼念死難者，鮮花堆滿地。（夏家朗攝）

有學生在Threads發文不明學校為何有這決定，「我真心唔係好明，點解要因為大埔場火就取消我哋準備咗好耐嘅聖誕party」。雖然理解火災事件令「好多人勁傷心」，但認為「party同大火係兩樣嘢嚟」，在「嘢食裝飾全部都訂哂」之後，學校才突然決定取消。有同學仔表示最難以接受的是，聖誕派對不僅被取消，還「直接變咗正常返學要上堂」，一年一度的期盼落空「難免係會有啲失望」。不過「學校已經決定咗，上嚟淨係抱怨下」。

相關貼文引起網民熱議，有留言指出，聖誕節正正距離火災發生不足一個月，認為在這個時間點強行要求慶祝並不適合，「你諗吓聖誕嗰日正正係一個月」，直言「就算照搞你又有心情玩咩？」，表示「發生咁大件事，我就真係冇心情去玩啦。」

有學生同樣認為「一刀切」決策缺乏人性化，特別對中六生而言，今年聖誕派對算是中學生涯最後一次聯歡會，即使日後再補辦，但「有啲嘢只要唔係對嘅地點，對嘅時間，對嘅人，所有嘢都會變得毫無意義」。有網民認同「最多唔好上堂，同老師傾吓偈好過啦」，或者「全班影返張大合照開心吓都得」。

部分網民則表示校方「真係好唔識變通」，全面取消會令「學生成個月都活係沉重氣氛入面」，強調「成年人都頂唔順呢啲壓抑嘅氣氛啦何況小朋友」。另有網民提出建議，校方可以「轉少少個主題，唔係慶祝需要，係安慰同祝福咁開Party, 咁其實仲好」、「利用活動籌款幫人同教育，咁咪Win Win囉」，認為將節日氣氛轉化為適時的社會關懷和正能量的方式會更恰當。