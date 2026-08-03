航空業女員工爆職場地獄！不捨免費機票死撐　3大原因陷離職困境

職業倦怠是不少人會遇上的困擾，一名女網友在Dcard發文尋求意見，表示自己目前在航空業待了一段時間，雖然薪水不錯，但對工作沒有了熱情也不喜歡身邊的同事、主管，加上工作內容越來越難，導致這陣子心情都不太好，身體也出了狀況，不過她仍猶豫要不要放棄這份工作，畢竟航空業福利好，離職後難保找到差不多水平的工作。



貼文下有網友勸說，「如果心理健康已經出現問題，建議要先改變一下妳的重心」。

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事主表示自己在航空業待了一段時間了，不僅薪水、年終不錯，還有機票的福利，且隨着年資增長，免費票扣打會越來越多。然而工作越做越不開心、沒有了熱情，雖然主管不是不可理喻的人但卻很雷，工作能力不佳，在下面做事的人大多都受不了。不僅如此，本來主管雷還可以靠好同事撐下，後來同事業務上的不負責任影響到她，導致她和對方直接翻臉。工作內容越來越難，非常有挑戰性，讓事主壓力大到前陣子身心靈都太不快樂、太累，還出現淋巴結腫大，她回憶「那一陣子真的是地獄」。

不過她也透露，機票福利是一人受苦全家受益，而且自己薪水漲幅、福利不錯，曾經騎驢找馬過，但薪水談完沒收到錄取，要在外面達到如今的薪水水平不容易。同時目前升遷管道暢通又算是在舒適圈，畢竟已經做幾年了業務都是熟悉的，雖然工作還是會遇到一些挑戰，但基本上沒有同事幫忙，也能靠自己完成，她還提到自己家庭經濟不好，雖然還沒有到需要拿錢回家幫忙，但一直在存錢預防這一天。

因為這是份穩定的好工作，導致她難以抉擇該不該離開，不想做讓自己後悔的決定，雖然明白工作再找就有、健康最重要，但「麵包」對她來說也很重要。想到離開這個行業找不太到福利更好的、薪水也可能大打折，加上這份工作體面，爸媽會跟朋友分享，她表示有時候想着「上班上得不開心又怎樣，錢多就好」，但好痛苦，光踏進辦公室就非常的不開心，離職已經是思考半年以上的事了，現在還是不知道怎麼抉擇。

貼文曝光後網友紛紛回覆：

「如果只是因為不開心、主管雷的話 或許可以考慮申請內轉其他單位」

「當妳現有的工作已經影響到妳的身心靈健康時，請果斷捨棄，不然等妳健康出大問題時，妳要付出更多的代價」

「如果身體都出問題了，建議還是離開吧」

「先找到其他工作再說，工作都會遇到以上的雷事，能讓自己過開心的工作實在不多」

「要是我為了實質的待遇和福利，還是會繼續做，畢竟妳也說去外面可能找不到比這更好的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】