打工仔出走名企　居然做起了這些行業　每日僅賺兩百蚊為何要堅持

內地3月底正值春招季，微信發布了「附近的工作」小程序，為用戶匹配距離最近的工作機會。



在兩萬多個崗位中，湧現了一些新奇的日結工作，譬如去拍賣會上充當老闆進行拍賣、短劇群演、一日店長、劇本殺DM（ Dungeon Master，地下城主）、奶茶店群演……日薪在100-300元（人民幣，下同）不等。

曾經的「日結工」，以中老年勞動者為主，聚集於北京馬駒橋、杭州下沙等勞工市場；或是和傳說中的「三和大神」強關聯，被認為是懶惰的、可恥的。

然而在目前的工作環境下，越來越多高學歷年輕人也在進入做日結、打零工的工作節奏。

一条對話了兩名做日結的年輕女性，聊了聊她們對於日結工作的看法。同時我們也想問，從三和大神，到名企996，再到數字遊民等靈活就業方式，我們等待的理想工作還在多遠的未來？

一条編輯：唐詩 一条責編：魯雨涵

關於工作的想象

91年出生的亞理，從名企裸辭。當時她的卡裏有兩百萬存款，加上沒有任何貸款，她盤算着這筆錢「足夠買斷自己一段時間的自由。」

辭職之後，她開始有一搭沒一搭地嘗試日結工作，到目前為止已經嘗試了十幾種：招聘會協助、展會布展、社區活動擺攤、書店店長、策劃團建方案、調酒、英語翻譯、遛狗餵貓……

在名企工作的時候，她的工資是月薪五萬，而日結工資在一百到三四百元之間浮動。「這個錢對我來說也沒有多少，我的所有的目的和初衷，都是因為有趣，我想多一些體驗。」

96年出生的岳靈山，則是因為畢業後沒有找到理想的工作，又考編失敗，才開始做日結工。

土木工程碩士畢業的她，當過小學生春遊的導遊、化妝品櫃姐、群演、家教……嘗試了二三十份日結工作之後，如今她是一名自媒體博主和「才藝女主播」。

根據國家統計局的最新數據，截至2024年底，中國靈活就業人員已突破2億人，約佔勞動人口的三分之一。《2022中國零工經濟行業研究報告》也預測，到2036年，中國靈活就業人員數量可能達到4億。

曾經的「日結工」和傳說中的「三和大神」是強關聯的，他們被形容成「睡網吧、混日結」，被認為是懶惰的、可恥的。然而，隨着顯然的就業壓力逐漸迫近更多的人，大眾對於「三和大神」和日結工作的評價也有所鬆動，不少人稱讚他們「活得通透」。

在目前的工作殘酷物語下，做日結、打零工也成為年輕人的一種積極嘗試。

亞理回憶她在名企的工作，「天天在這開那些屁會，講那些屁話，搞這些屁東西沒有意義的東西」，就能拿到五萬的月薪，「我何德何能？」

而做日結工之後，她的這種「不配得感」消失了。在幫人翻譯、遛狗、餵貓這些實打實的勞動中，她得以發揮自己真正擅長的事情，開始肯定自我存在的價值。

岳靈山則把自己「畢業即待業」和日結工的經歷拍成視頻，自嘲「繼承了三和大神的遺志」。

一開始她也因為找不到工作而焦慮，如今「秉持着有錢賺沒錢拉倒的精神，反而大多數時間活得比較快活。」

+ 1

大衛·格雷伯（David Graeber）在著作《毫無意義的工作（Bullshit Jobs）》裏，把現代工作分為「狗屎工作（Shit jobs）」和「狗屁工作（Bullshit jobs）」，前者往往是藍領工作，按小時拿錢；而後者往往是白領工作，從事者拿的是月薪。

格雷伯犀利地總結，從事「狗屎工作」的人不僅工作辛苦，而且正因為工作辛苦而被人瞧不起，但是起碼他們知道自己做的事情是有用的。而從事「狗屁工作」的人卻拿着高薪，做着對社會發展「毫無意義的工作」。

這些主動從「狗屁工作」投向「狗屎工作」的人，正在試着粘合工作和自己心底真正認為有意義的事情，或是從工作中發現自己的價值生活在別處。

以下是兩位日結工體驗者的講述。

離開名企做日結：從月薪五萬到日薪200

亞理，91年，前名企員工

我曾經工作的那家名企，平均工齡是七個月。最後，在堅持了將近一年以後，我選擇在去年11月裸辭離開。

我當時的薪水其實很可觀，月薪差不多五萬元。網上有種說法是，當你的薪水超過一定數字之後，就基本上失去了工作以外的個人生活了。

我後來去講脱口秀，有一個段子就是在說當時上班天天連麥開會，和同事連麥的時間比和網戀對象的都長了。

我裸辭的時候，卡裏有兩百萬存款，我盤算着這筆錢夠買斷我自己一段時間的自由了。同時，因為我的消費觀就是絕不提前消費，所以我也沒有車貸和房貸。

我做日結工的初衷，就是因為有趣，我想有更多的體驗，而不想說離職了之後就躺在家裏不幹事。

亞理的日結工經歷：幫人遛狗和調酒

去年，我去了幾次展會類型的日結工作。一次是遊戲展會，我的工作是打一天的《黑神話·悟空》。

那次工作，我認識了兩個比我小七歲的年輕人，一位是和我一起兼職的小W。2021年，他從建築本科畢業，去了設計院工作。但是，彼時彼刻，行業已經變得高壓且低迴報。後來，他就辭職開始「全國巡擺」，靠做兼職和義工來支持旅行，「躺平」的日子已經比上班還長了。

另一位是策展公司的正式員工小D，在英國讀完碩士回國工作。很難說她的崗位具體是什麼，因為她什麼都要做，包括但不限於準備物料、和參展商溝通、做地推發傳單、做海報剪視頻、做銷售。但是她的工資折算成日薪，還沒有我這個日結工高。

我在香港讀過一年社會學的碩士，放到現在的網路上也會被稱為「水碩留子」。但是，十年前，我剛進入就業市場，工資水平已經超過現在的小D。這讓我有點感慨，幸好自己生得早，吃到了一些時代的紅利。

但是說實話，以前在名企裏面，你左右不了什麼東西，很多時候拿着那個工資其實是有很強烈的不配德感的。你會產生自我懷疑，好像沒有名企這個光環，我就什麼都不是。很多人不願意離開名企，也是因為這個光環太耀眼了。

以前的我也是很慌的，但是離開了之後，我發現其實也沒有那麼恐怖。我反而開始肯定自己——我不是撞上了風口的豬。沒有了名企的平台和資源，我也能為自己找到機會。

比如一次外貿展會上，我的工作是英語翻譯，日薪是三四百元。其實我當時被當成銷售員用了，拉着路過的老外推銷產品。那家公司的老闆對我很滿意，給我多續了兩天的工作。

在展會結束以後，她邀請我一起去山東、河北出差，給我開五六百元一天的工資，還承諾了銷售額的提點。但是我不想把日結的工作變成一件辛苦的事情，也不想被這件事框住，所以就拒絕了。

+ 1

亞理嘗試的部分日結工作：社區集市擺攤、布展、招聘會協助、試妝模特

當日結工對我來說沒有任何壓力，因為大不了這單不接了，損失也不會很大。只要你抱着這種心態去工作，基本上不會出什麼太大的問題，客戶也對我挺滿意的。

在以前，我的日常工作內容會顯得冰冷很多，主要跟數據打交道，總是在拆解和分析，要麼就是在跟同事為了工作battle。但是，在嘗試了一些日結工以後，我發現自己可能更擅長跟人連接、給人提供情緒價值。

一月底的過年期間，好多人離開上海回老家，我就做上門餵貓餵狗的服務。不到兩周的時間裏，我賺了將近一萬元錢。這個業務做得好了，就很容易有回頭客認準你的服務。在我離開上海以後，老客戶還會問我「你什麼時候回上海」、「怎麼還沒回來」。

三月，我不想在上海待下去了，就決定去景德鎮學捏泥巴。我在一家陶藝工作室待了二十幾天的時候，把學陶藝的視頻發在小紅書上。有一天，和工作室老闆討論起這個視頻，我說了一些自己的運營思路，他就問我願不願意給工作室當運營。

本來我都已經打算去下一個目的地，卻神奇地絲滑入職了。我以前也給大公司做過運營，但是隻是一個零部件的功能。這次我想看看，在這個小工作室裏，我可以實際決定和調動很多東西了，那我能做得怎麼樣。

還有一個明顯的變化是，當生活節奏慢下來，我才真正開始喝咖啡。以前咖啡只是為了提神的「牛馬飲料」。到了景德鎮，我開始跟着工作室的小夥伴學做手衝咖啡，學着品鑑不同豆子的前中後調。

可能要遠離大城市，才知道生活的目的（一条授權使用）

除了日結工，我還去道觀做了幾次義工，包中飯，主要負責擦擦桌子和神像。我一般一兩個小時就能把一天的工作做完了，道觀的道長還說，「慢慢來，別累着呀，快去休息。」

在道觀，我發覺90後和00後快成了燒香拜佛的主力軍，工作日都有不少人來求籤問卜，大概是困惑的年輕人越來越多了。

在這段日結工作經歷中，我發現脱離名企的光環，脱離家庭、教育各方面條件的託舉，作為一個赤條條的人去活着，就靠自身的勞動也是餓不死的。哪怕身在下水道，哪怕脱下長衫。哪怕一些曾經有的附加值都被抹去，也可以坦然地活下去。

有的時候，我覺得在名企工作才是逃避自己的生活，但是我並不勸任何人效仿我的選擇，因為當下並不是一個可以任性的時代。我也不敢說自己裸辭是為了什麼明確的夢想，不過這一次，我想盡情折騰、盡情體驗，把它找出來。

土木碩士畢業後，我去當才藝女主播

+ 1

岳靈山，96年，土木工程碩士

我是2022年從土木專業碩士畢業，沒有去上班。到目前為止，我幹過的日結工作起碼有二三十種，當過小學生春遊的導遊、化妝品櫃姐、群演、家教等等。

其實我找到了對口工作，但是我並不想去，這和整個房地產行業的不景氣有關。畢業前一個月，我有一個同學被融創放了鴿子，因為融創債務爆雷了，最後他只收到5000元賠償。處在行業裏的人能感覺到，房地產最後的輝煌過去了。

拒絕地產行業的工作以後，我也想找其他工作，但都沒什麼收穫。對我很熱情的工作要麼就是錢少事賊多，要麼就是賣保險的。保險公司會覺得你是天降英才，恨不得能扣下你的身份證把你留住。

我也想過考編，從讀研的最後一年開始，能報的考試我都去了，也進過幾次面試，但最終都無果。到了2023年4月的時候，我實在考不下去了，光想到做題就噁心。我就開始做日結工。

我住在南京，普通日結工的均價大概是120元，比如說刷鍋洗碗的、超市牛奶區發試喝的。如果日薪想要達到200元，身體上就會比較累，像是618、雙11電商大促的時候熬夜分揀快遞。

再往上就是一些「技術活」，比如會唱歌跳舞的，一場200、250是比較常見的，好一點的就是300。我還知道主持人和攝影師的工資會高很多，起碼能有五六百，科班出身的甚至能收一千元。

因為我本身就喜歡唱歌跳舞，所以經常會接一些演出。演出前扒一下舞、再跳一兩個小時，300元錢到手，對我來說還是蠻輕鬆的。

剛開始的時候，多少覺得有些拉不下臉。我之前去過一個鎮上的華為手機門店開業儀式。店門口充了一個大的紅色環形氣球，兩邊擺了兩籃開業花束，中間鋪着紅色的地毯，我和另外一個小姑娘穿得土土的在上面跳舞。跳了一分鐘的時候，我就想逃了，心裏想着「趕緊讓我下去」。活動結束以後，我收到了200元。

還有一次，是一個酒水品牌的宣傳活動，那個負責的領隊話裏話外都是不尊重人的意思。我當時心裏有些不舒服，讀了那麼多年的書，最後被一個素質比自己低很多的人呼來喝去，心情很低落地離開了活動現場。

做日結的心情其實是有起有落的。有的時候，白天去幹個充場的活，結束以後把賺了多少錢記在小本本上，我就覺得還挺充實的。

但也有一次做日結的時候，我想着自己前途渺茫，轉行很困難，考編好像也沒天分，之前筆試進面過一次，被刷掉了，那一次我真的蠻想哭的。

再後來，我開始把做日結的經歷發到網上。也許是命比較好，在試着發了幾條視頻以後，數據都不錯，很多觀眾也會覺得我說話有意思。漸漸的，我發現自己喜歡做視頻、喜歡幹自媒體這份工作。

我也會直播，起初開直播是為了能跟人說說話，害怕自己獨居待抑鬱了。跟網友聊了兩輪自己的經歷以後，覺得好像沒什麼可說的了，我就開始在直播裏跳跳舞、唱唱歌，成了傳說中的「才藝女主播」。

我明白，以前自己怎麼上下打量才藝女主播的，現在別人就是用這種眼神看我的。但是相比之前在地產行業的工作，我對於現在的生活的滿意度還是很高的。

2020年夏天，我在一家業內Top 3的房地產公司實習。當時的地產市場已經不再瘋狂，但還是比大家想象得要狂熱很多。同期在深圳的一個樓盤，剛開盤一天就賣完了。在疫情剛開始的時候，甚至有人線上賣房，不少客戶沒有實地看房就買了。

延伸閲讀：裁員｜遭解僱後身體驚現4大轉變！打工仔感嘆：這就是我要的生活

+ 11

我實習做的是營銷崗，簡單來說就是賣房子。那是一個位於廣東中山的新樓盤，我上崗的時候剛剛開盤。周圍所有人的眼裏都是興奮，就像是磨了很久刀的屠夫，終於等來了機會。背了兩天銷售話術以後，領導就敢讓我這個新兵蛋子去賣房。

公司為了拓展客源，把我們送去深圳做宣傳。因為深圳的房價太高，負擔不起的打工人就會考慮在周邊城市買房。

我們去大大小小的公司裏面做宣傳，美其名曰精準觸達潛在的客戶人群，但是乾的活並不高端。比如說，夏天天熱，就買奶茶送到人家公司裏，然後順勢找一個空會議室，給員工介紹我們的樓盤。

當時，我每天都要從早上八點一直工作到晚上十二點，兩個月休息了不到一個星期。我經常感覺大腦累得自動關閉了一部分功能，身體也出現了胸悶的症狀。我發現自己身體不是特別強健，做不了吃體力的工作。

我也不是畢業之後才開始當日結工，本科的時候就會去食堂幫忙打飯，做了好幾個月，也發過傳單。讀研的時候也會去兼職，比如一些護膚品牌會發禮品給客戶，我就負責在包裝上畫出顧客的名字。

原本畢業後做日結工，對我來說是一種過渡。但是現在沒有公司和領導管着我，每天能睡到自然醒，白天能做些自己喜歡的事情，再學學習。

目前的收入也夠我吃喝，要是缺錢了，就再去做日結的工作賺點錢，可能這就是真正適合自己的工作和生活。

‍‍‍‍延伸閲讀：「係愛定係責任？」每朝起身返工不只因為窮 10大原因錢只屬其一

+ 20

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】