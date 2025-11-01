30歲還沒搞清楚自己要甚麼？專家揭7件事別做　潛力爆發要這樣

你一定聽過「三十而立」這樣的說法，但回過頭來檢視自己，確實會比 20 歲的時候，多了一點智慧、有些歷練，也少了青澀跟莽撞，但要說自己能夠在工作領域上「自立」，或許還是沒有十足把握。



更甚者，現在的你仍舊四顧茫然、隱隱然的有些焦慮，對於「未來」不知該如何選擇，畢竟現在的自己，少了「青春的勇氣」，卻也尚未累積足夠「成熟工作者的能力」。

《獵才公司老闆真心告白》作者井上和幸直言，30 幾歲的工作者，或多或少都站在人生道路的分岔口上。他認為，若你還沒搞清楚自己要些甚麼，或許你可以先謹記下面7點建議，告訴自己千萬「不要」做這幾件事：

1. 不要太執着於「理想職涯」的規劃

雖然說來有點老套，但關鍵原因真的是因為：「時代與科技的變遷太快速。」

井上和幸直言，上一代的人可以在同一間公司任職直到退休，但把這樣的職涯規劃放到今日來看實在太不保險了。說得更明白一點，現在所待的公司能有多長遠的發展、可以時時刻刻保持在成長的狀態，其實誰也說不準。

第二，人的眼光會隨着年紀而改變，尤其是確實在工作中有成長的工作者。在你竭力成長的同時，也必須時時回頭檢視過往的「願景」，是否還符合自己的期待。

2. 保有危機意識，不要只做「上頭交代的事情」

不得不說，許多人仍然到了 30 多歲，覺得自己「還年輕」，或許在身體的年齡上、對於休閒與興趣的衝勁上，都還可以保有「青春的活力」，但在職場上，你仍舊還是得認清自己的角色已經是一個「年資已有 5 ~ 10 年、在個人領域上已保有一定專業」的中堅份子了。

也因此井上和幸提醒，在這個階段的你對於工作內容應該要更有想法，即便是上司交代你的工作，你也應該要發展出自己的詮釋、賦予主題，展現你的價值。

更現實一點來看，若你在這個階段沒有辦法為自己增加附加價值，勞動市場上有更多「便宜的」（或者可以說是年輕的）、「看似有潛力」的人，會隨時取代掉你的位置。

3. 不要還沒有自己的「工作志向」

仔細想想，你到底想要變成甚麼樣的人？「朝管理職發展」「在自己的領域上，變成一個專業技術非常頂尖的技術工作者」、「想要轉職，磨練第二專長」、「捨棄任何發展，只求有安穩的生活」。

不管是哪種選擇，其實都無妨，因為那些至少都是你的選擇，但切莫變成一個渾渾噩噩、隨波逐流的工作者。

若你現在還沒有想清楚，不如將這件事作為你現在最重要的功課，仔細想想「未來理想中的自己」，並且下定決心「從今以後，就往這個方向發展」，無論如何都請記得：

人生只有一次，你若不自己握緊方向盤決定去向，那誰也無法幫你負責。

4. 不要還搞不清楚自己的人生「先後順序」

30 歲的自己，除了已經確定了職涯的方向，知道自己可以做些甚麼、不能做些甚麼，在幾年的磨練下來，也必須深刻地體認到「興趣」、「薪資」、「家庭」、「未來發展」、「下班生活」對你而言的先後順序，進而有意識地安排自己的人生，切莫再像初出社會的新鮮人一樣，讓自已在這些領域上失了平衡。

5. 不要停止「學習與閱讀」

許多人脫離學校之後，就很少好好的磨練一項技能，但出了社會之後，若沒有持續學習一件事情，就很容易覺得自己的人生沒有目的。

學習有很多種面向，學習商業領域上的知識、鑽研一種興趣或是智慧通達者的人生態度，大多數在檯面上的知名人物都有「雜食」閱讀的習慣（意即不挑書種領域，有興趣就讀），培養自己的眼界，乃至於了解世界。

6. 不要「放棄」

聽來很像勵志文，但就像《男兒當入樽》的安西教練說的一樣：「現在放棄，比賽就結束了。」或許我們撐到結尾也不一定會有好結果，但至少問心無愧，在自己喜歡的領域裏力氣放盡，根本就是人生最極致的浪漫。

正如知名日本小說家村上春樹 29 歲才踏入小說領域，直至今年他都「已經」67 歲了，卻仍然保有日日寫作的習慣；說得更近一點，五月天的歌曲「頑固」ＭＶ靈感來源－台灣國立交通大學機械系吳宗信教授，確定要做火箭的時候，也「已經」42 歲了。

先別管大家說五月天總是過度「熱血」的老套，但正是這些人們「想要卻始終不敢說、不敢堅持」的夢想，最令人感動。

「只有」30 歲的你，還有甚麼立場說自己「不年輕」，想着要放棄的呢？

7. 不要「不喜歡自己」

正如《被討厭的勇氣》一書中所言，「『你自己』一定要先肯定，『你』這個人的存在。」先懂得愛自己，才懂得愛這個世界。

每個人總覺得自己有許多不如人的地方，賺得不夠多、長得不夠好看、個性總是不夠圓融、沒有值得說嘴的專長，想要挑剔的事情永遠說不完，不過心理學家阿德勒告訴你：

但要達成這件事的第一個前提便是：「請先擁有接受不完美自己的勇氣。」你才會有勇氣去挑戰任何事情。

放下那些讓你原地踏步的「不要」，下一步，就是為自己畫一條清楚的職涯路線。《經理人》推出的「全方位職涯思維課」線上課，搭配《打造職涯優勢地圖》工具，從 6 大模組 × 21 個思考練習開始，幫你釐清卡關、看見優勢、訂下行動。

別再等「更好的時候」，現在，就是翻轉的起點。

