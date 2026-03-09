年輕人更願意與AI交流而不是上司！如何平衡掌控Z時代成企業難題

當Z世代愈來愈傾向使用AI找尋各種解答，例如工作建議、人際關係，甚至是敞開心胸談論心理健康問題等，卻也引發過度依賴AI的擔憂，進而危害他們的職涯發展。



隨著Z世代（指1997～2012年出生的人）走進職場，他們的話語權與影響力持續擴大，與老一輩雇主的摩擦層出不窮，像是被批評拒絕遵守公司要求、缺乏禮儀、不可靠等評論，種種負面衝突，都讓Z世代逐漸流失對真實職場的信任感。

近期有研究指出，超過4成的Z世代在職場上對AI的信任度高過人類，顯示年輕世代對AI的依賴日益加深，成為取代真人的另類人生導師。

和AI相處更自在！5成Z世代選擇與AI找解方、談心

根據《富比士》報導，即時問答平台Pearl.com進行了一項研究，調查美國民眾對AI搜尋引擎平台和真人提問的舒適度。其中一道問題是：「科技能否Z世代解決他們在工作場所感受到的冷漠和不平衡，還是只會加劇這些問題？」

結果顯示，雖然有28%的美國人認為，比起AI更偏好與主管討論工作問題，對於Z世代來說，有41%的人反而表示更信任AI而非人類；50%的Z世代感覺向AI傾訴工作問題比向真人主管來得更自在，而嬰兒潮世代只有三分之一的人認同。

在工作情境方面，Z世代平均每週使用人工智慧12次，X 世代為7次，嬰兒潮世代為 4 次。此外，有83%的Z世代在與真人面對面或線上提問時會感到焦慮，在所有世代中比例最高。

AI論文生成器公司Aither調查也指出，幾乎8成的Z世代（年齡18～21歲）都會使用AI來完成超過一半的工作任務，比例高於51歲以上的受訪者的50%。另外，有40%的Z世代表示，每周至少使用一次ChatGPT等生成式AI工具，相較之下，近50%的嬰兒潮世代根本沒有使用過這些工具。

為何Z世代如此仰賴AI？安永（EY）文化洞察和客戶策略領導長瑪西．梅里曼（Marcie Merriman）認為，Z世代不信任當今職場過時、繁瑣和效率低落的系統，與他們從小習慣包括AI在內的新興科技大有關係。

Z世代在無縫數位體驗的時代下成長，新技術讓他們能迅速獲得各種滿足，現今過時的平台和工作規範，已經無法達到這代人對於流暢、高效率的期望了。

平衡Z世代使用AI，企業可以怎麼做？

當Z世代愈來愈傾向使用AI找尋各種解答，例如工作建議、人際關係、財務規劃，甚至是敞開心胸談論心理健康問題等，卻也引發過度依賴AI的擔憂，進而危害這群新世代的職涯發展。

Pearl.com執行長庫茨格（Andy Kurtzig）表示，AI能提供工作建議，卻也充斥許多假資訊或幻覺回應，若涉及高風險、高準確度的工作內容，可能會讓Z世代員工做出錯誤判斷，進而釀成公司財務損失等重大問題。「如果Z世代只依靠AI來尋找答案，他們就不知道自己何時會得到不正確的資訊。」

Z世代過於仰賴AI工具，企業有什麼方式改善？庫茨格提出了三點建議：

一、承認員工可能想使用AI，而非限制員工使用

二、向員工解釋使用AI可能面臨的危險，不正確或未經授權的AI內容存在洩漏機密資訊的風險

三、清楚劃分AI的使用範圍，指定適合AI的專案或工作任務，例如校對、腦力激盪、語言處理等



隨著Z世代在職場中成為重要的生產力，企業在使用AI的平衡拿捏顯得更加重要，幫助Z世代重新找回對於真實人類的信任好感。

相關文章：90後00後將顛覆時代？不是麻煩製造者 7大特質加速職場革新進步

